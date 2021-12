È tempo di decisioni per i concorrenti del Grande Fratello Vip. In queste ultime ore, in tanti si sono espressi sul tema prolungamento di questa sesta edizione: sebbene non ci sia stata ancora la conferma ufficiale da parte di Signorini e della produzione, i protagonisti del reality show Mediaset hanno ormai capito che si andrà ben oltre il mese di dicembre. Tra quelli che hanno dato per certo l'addio al reality show vi è Aldo Montano, il quale ha ammesso di essere pronto a lasciare il programma entro il mese di dicembre 2021.

Aldo Montano conferma il suo addio al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, la notizi del prolungamento di questo Grande Fratello Vip verrà annunciata ai concorrenti nel corso delle prossime puntate serali del reality show, ma visti i continui ingressi di queste settimane, in tanti hanno ormai capito che si andrà ben oltre il mese di dicembre.

Tra quelli che sembrano essere pronti a gettare la spugna prima delle feste di Natale, vi è Aldo Montano che nel corso delle ultime ore, ha confermato la sua intenzione di uscire di scena.

Parlando con Gianmaria Antinolfi, che gli ha chiesto se avesse intenzione di restare oltre il 13 dicembre, Aldo ha ammesso di "no", aggiungendo che non resterà oltre la data prestabilita in un primo momento per la finalissima di questa sesta edizione del reality show.

'Ho ordinato già lo smoking' svela Aldo Montano parlando della sua imminente uscita

"Ma che sei pazzo? Ho già ordinato lo smoking come se fosse la finale", ha svelato Aldo Montano senza troppi mezzi termini e giri di parole, confermando di fatto che la prossima settimana uscirà dalla casa di Cinecittà e quindi metterà la parola "fine" al suo percorso.

In queste ore, però, tra quelli che hanno dei dubbi in merito a questo prolungamento del GF Vip 6 vi sono anche Davide Silvestri e Francesca Cipriani.

La showgirl ed ex opinionista televisiva, ha ammesso di essere in crisi in vista del fatto che si avvicina il 13 dicembre (data in cui era fissata la data della finalissima di questa edizione) e non sa ancora se il reality proseguirà oppure no.

Davide e Francesca Cipriani verso l'uscita dalla casa del Grande Fratello Vip 6

Dello stesso parere anche Davide Silvestri che è stato molto duro nei confronti della produzione di questo Grande Fratello Vip, ammettendo che sarebbe giusto sapere la data reale di fine trasmissione.

"Non posso avere degli obblighi che non approvo, devo essere libero di gestire la mia vita", ha ammesso Davide che ha condiviso il pensiero di Francesca Cipriani e come lei non ha nascosto di essere in crisi e propenso a lasciare il GF Vip entro le prossime settimane del mese di dicembre.