Nella puntata di lunedì 27 dicembre del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, la concorrente Manila Nazzaro è stata accusata da Clarissa Selassié di essere falsa. Questa affermazione ha fatto scoppiare in lacrime la Nazzaro e a consolarla dopo la trasmissione è andata Katia Ricciarelli. La cantante lirica è andata contro le tre sorelle, in particolar modo contro Lulù, poiché è stata la causa della discussione. Secondo Ricciarelli la ragazza sarebbe una carogna e non capisce cosa Manuel ci trovi in lei. Le due vippone, inoltre, avrebbero speso delle buone parole per Sophie Codegoni. Entrambe hanno notato la bontà dell'ex tronista e la preferirebbero alle tre principesse etiopi.

Katia Ricciarelli contro Lucrezia Selassié

La puntata del GFVip del 27 dicembre ha fatto emergere nuovi dissapori, dove Manila Nazzaro ne è uscita in lacrime. Quest'ultima, infatti, è stata accusata da Clarissa Selassié, eliminata dal reality show qualche settimana fa, di essere falsa e di utilizzare la scusa delle pulizie per nominare qualcuno. L'ex miss Italia non è riuscita a trattenere la rabbia ed è scoppiata in un pianto nervoso: "Per me, dopo tutto quello che ho fatto, questa è una grande sconfitta!". Dopo la trasmissione, Katia Ricciarelli ha difeso a spada tratta Nazzaro e ha avuto da ridire sulle tre sorelle, in particolare si è scagliata contro Lucrezia Selassié, in quanto la discussione è partita proprio perché la ragazza non è partecipe nelle pulizie.

"Voglio vedere quando sono nominabili", ha iniziato Katia riferendosi a Lulù e a Jessica, le due principesse rimaste in gioco. "È una carogna non so Manuel come fa a stare con lei... tre carognette sono" ha dichiarato Ricciarelli.

La cantante lirica preferirebbe Sophie Codegoni alle tre principesse

La chiacchierata tra Katia e Manila, iniziata con delle accuse nei confronti delle tre sorelle, ha coinvolto anche altre persone.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Oltre a Manuel, è stata menzionata Sophie Codegoni, ma questa volta entrambe hanno speso buone parole. Secondo Nazzaro, Sophie sarebbe la più buona dentro la casa del Grande Fratello Vip.

Katia: "Voglio vedere quando sono nominabili"

Manila: "Io non ho mai parlato male di nessuno"

Katia: "E' una carogna (Lulù) non so Manuel come fa a stare con lei.. tre carognette sono.."

Manila: "La più buona è Sophie"

Katia: "Vuoi mettere lei con quelle tre cose lì.."#gfvip pic.twitter.com/3t5KoR1o9f — BL (@rainbow20202020) December 28, 2021

Tra le due, infatti, c'è sempre stato un ottimo rapporto e si sono sempre aiutate nei momenti di sconforto all'interno del reality.

"Sophie ha un cuore buono... fa i suoi errori perché ha diciannove anni, ma se non li fa adesso quando li fa gli errori?", ha detto Manila. Katia, a tal proposito, ha riferito di preferire l'ex tronista alle principesse: "vuoi mettere Sophie con quelle tre cose lì?". Infine, Nazzaro si è detta delusa da Jessica: "Le sono stata accanto di cuore... l'ho aiutata... questo è stato veramente ingiusto".