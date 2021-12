Prosegue l'appuntamento con la soap opera Una vita e le anticipazioni delle prossime puntate previste per il mese di gennaio 2022, rivelano che ci saranno un bel po' di novità e colpi di scena.

Occhi puntati in primis sulle vicende di Lolita le cui condizioni di salute continueranno a preoccupare tantissimo i suoi cari. Spazio anche alle vicende della coppia composta da Anabel e Miguel: i due prenderanno una drastica decisione sul loro futuro insieme.

Lolita in gravi condizioni: anticipazioni Una Vita gennaio 202

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti le nuove puntate di Una Vita che andranno in onda durante il mese di gennaio 2022 in prima visione assoluta su Canale 5, rivelano che le condizioni di salute di Lolita continueranno ad essere gravissime.

Una situazione che lascerà Antonito in un vortice di disperazione, anche se l'uomo dimostrerà di non avere alcuna intenzione di arrendersi e di veder morire in questo modo la sua amata.

Ecco allora che Antonito contatterà anche un importante luminare che potrebbe avere la soluzione medica giusta per far sì che Lolita riprenda in mano le redini della sua vita.

Gli spoiler della soap Una Vita rivelano che Lolita si sottoporrà a questo nuovo trattamento anche se i risultati non saranno quelli sperati e questo non farà altro che gettare nello sconforto tutti i suoi familiari, compreso Antonito.

Il 'miracolo' di Lolita: spoiler Una Vita gennaio

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni delle prossime puntate della soap opera iberica previste per il mese di gennaio 2022, rivelano che ci sarà un vero miracolo nel momento in cui le condizioni di salute di Lolita miglioreranno.

La donna comincerà a dare segnali di ripresa e il medico confermerà che ormai è fuori pericolo. Una notizia bellissima in primis per Antonito, il quale potrà finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Inoltre, le anticipazioni delle nuove puntate di Una Vita del mese di gennaio 2022, rivelano che Anabel e Miguel si ritroveranno ad affrontare un momento di forte crisi, quando il ragazzo scoprirà da Roberto che la donna ha dei conti in sospeso con Aurelio.

Anabel e Miguel decidono di lasciarsi: anticipazioni Una Vita gennaio 2022

Il clima tra Anabel e Miguel diventerà sempre più teso, al punto che dopo una serie di svariate discussioni, i due arriveranno a prendere una drastica decisione e decideranno di dirsi addio definitivamente e quindi di chiudere la loro relazione.

Occhi puntati anche su Soledad, la quale porterà avanti la sua relazione con Marcos, anche se sarà chiaro il fatto che non è sincera al 100% con l'uomo e che gli sta nascondendo qualcosa.