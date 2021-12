L'amicizia speciale nata al GFVip tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié sembra essere arrivata al capolinea. Durante le nomination palesi, il nuotatore ha deciso di fare il nome della Principessa. Quest'ultima è quasi scoppiata in lacrime e ha ammesso di essersi sentita ferita dal coinquilino.

Il confronto

Venerdì 3 dicembre, su Canale 5, è stata trasmessa la 24^ puntata del GFVip. Tra i vari argomenti trattati dal conduttore, c'è stato spazio anche per Lulù e Manuel. Il nuotatore ha ammesso di non provare più nulla per la coinquilina. Il motivo? L'atteggiamento avuto negli ultimi giorni lo ha allontanato definitivamente: "Mi dispiace, ma se i comportamenti sono questi non vedo che margini possano esserci fuori".

In replica, la Principessa ha confidato di avere compreso la situazione: "Il suo atteggiamento mi ha fatto male, ma ognuno è libero di fare ciò che vuole". La 23enne ha precisato che all'interno della casa, i due "vipponi" sono stati spesso descritti come una coppia ma lei non si è mai sentita la fidanzata di Bortuzzo. A quel punto Signorini ha chiesto alla ragazza se ci avesse messo una pietra sopra. Anziché glissare, la 23enne ha chiosato: "Non solo una pietra, ma una montagna".

Manuel delude la Principessa

Non contento Manuel Bortuzzo ne ha approfittato per dire tutto ciò che pensava di Lulù. Senza peli sulla lingua il 22enne ha dichiarato: "Dopo tre mesi anche a me scappa il vaf....". Al momento delle nomination palesi, il nuotatore ha deciso di nominare proprio la Principessa.

Sebbene un istante prima Lulù avesse rivelato di aver chiuso con Manuel, stava per scoppiare in lacrime.

Incalzata dal conduttore, la diretta interessata ha espresso il suo pensiero: "Abbiamo vissuto momenti intimi e privati, così mi ferisci". La gieffina si è detta dispiaciuta perché lei non nominerà mai il coinquilino. Inoltre, la 23enne ha ribadito che il bene nei confronti di Bortuzzo non può essere archiviato da un giorno all'alto.

Jessica e Lulù in nomination con Patrizia

Lulù Selassié è stata di parola: la 23enne infatti, ha nominato Aldo Montano. Al contrario Jessica Selassié stanca di vedere la sorella trattata in quel modo dal coinquilino, ha deciso di nominare proprio Manuel. Quest'ultimo insieme ad Alex, Maria, Carmen e Aldo hanno fatto il nome di Lulù.

Manila, Katia, Gianmaria e Giucas hanno nominato Jessica. Francesca ha dato un voto a Sophie. Soleil e Miriana si sono nominate a vicenda mentre Patrizia ha fatto il nome di Giucas.

Al termine delle nomination, sono finite al televoto tre donne: Lulù, Jessica e Patrizia Pellegrino. Quest'ultima è finita al televoto per mano di Gianmaria Antinolfi: essendo risultato il preferito del pubblico ha "condannato" la showgirl.