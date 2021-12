In occasione della 30^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 27 dicembre su Canale 5, Clarissa Selassié è stata una delle grandi protagoniste anche se è stata eliminata dal Reality Show. La 19enne prima ha attaccato duramente Manila Nazzaro, poi ha lanciato una stoccata ad Alessandro Basciano. Nel dettaglio, Clarissa ha invitato la sorella Jessica a stare lontana dal nuovo coinquilino.

L'accaduto

Jessica Selassié si è presa una cotta per Basciano. La più grande delle sorelle Selassié ha messo in dubbio anche l'amicizia instaurata al GFVip con Sophie Codegoni.

Il motivo? L'ex tronista di Uomini e Donne ha negato di essere interessata al 30enne, ma poi ha ceduto alla passione ed è scoccato il bacio.

Durante la diretta di lunedì 27 dicembre, Lulù e Jessica Selassié hanno ricevuto una sorpresa: le due sorelle hanno potuto incontrare il fratello Cristiano e Clarissa (ex concorrente del reality show). In particolare, la 19enne si è raccomandata con Jessica in merito a quanto accaduto con Basciano: "Lascia perdere il tizio". Inoltre, Clarissa ha consigliato alla sorella di continuare a difendere l'amicizia con Sophie Codegoni.

Lo sfogo del nuovo concorrente

Il fatto di essere stato chiamato "tizio" anziché con il suo nome o cognome, ha mandato su tutte le furie il diretto interessato.

Mentre i "vipponi" si trovavano in salone per vedere la sorpresa alle sorelle Selassié, il nuovo concorrente ha sbottato contro Clarissa: "Menomale che ha voluto parlare con me. Mamma mia, lei. Sta falsa..." Il 30enne ha spiegato ai suoi compagni d'avventura di avere ricevuto dei messaggi dalla Principessa, prima di entrare nella casa più spiata d'Italia.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

A quanto pare, anche gli altri concorrenti non hanno gradito l'esternazione di Clarissa su Basciano. Al termine della sorpresa, Lulù e Jessica sono state accolte dalla freddezza. Basciano invece, ha rincarato la dose sulla più piccola delle sorelle Selassié: "Ma chi è? Non mi conosce però voleva parlare con me..."

Lulù sprona Jessica

Nel frattempo, anche Lulù aveva cercato di mettere in guardia la sorella Jessica da Basciano.

Scedendo nel dettaglio, la 23enne l'ha rimproverata per avere fatto un massaggio rilassante al nuovo coinquilino ed avere accumulato ritardo nella preparazione per la diretta: "Imbecille, fai queste cose a uno che neanche ti vuole". Lulù ha invitato la sorella a non correre dietro ad uno che neanche la guarda. Inoltre, ha avvertito la 26enne: "Tu dovevi essere intelligente e non farti fregare”.

Prima di concludere, Lulù ha spiegato alla sorella maggiore che, se all'interno della casa ci fosse stata ancora Clarissa, le avrebbe detto le stesse cose.