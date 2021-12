Tempesta d'amore va in onda ogni giorno alle ore 19:55 su Rete 4 e sulla piattaforma streaming Mediaset Play Infinity. Gli spoiler tedeschi della fiction daily ideata da Bea Schmidt raccontano che Michael riceverà una lettera da parte di Natascha per concludere le pratiche del divorzio, ma il medico deciderà di partire per Amburgo per incontrare la donna di persona. Erik, intanto, consiglierà ad Ariane di rivolgersi a un naturopata, gettando nello sconforto Christoph e il dr. Kamml. Il padre di Tim e il dottore corrotto, quindi, cercheranno una nuova strategia per colpire la dark lady e, mentre i due uomini confabuleranno a tal proposito, li ascolterà casualmente Werner, il quale scoprirà che il tumore di Kalenberg in realtà non esiste.

Michael riceverà una lettera da parte di Natascha e deciderà di partire per Amburgo

Le anticipazioni bavaresi di Sturm der Liebe rivelano che la separazione tra Natascha e Michael è stata particolarmente dolorosa per il medico, il quale ha dovuto fronteggiare una fase depressiva per un lungo tempo.

Ad aiutare il dottore a uscire dal tunnel della depressione è stata Rosalie, ex fidanzata che pian piano ha fatto riemergere la luce negli occhi di Niederbühl.

Michael e Rosalie, dopo i tira e molla iniziali, hanno deciso di tornare assieme ma il loro equilibrio relazionale, nelle prossime puntate, sarà turbato da una lettera.

Il medico, difatti, riceverà inaspettatamente una missiva da parte di Natascha per concludere le pratiche del divorzio, ma non riuscirà ad apporre la firma nei documenti senza prima parlarne di persona con Schweitzer.

Michael, quindi, deciderà di partire per Amburgo per incontrare Natascha, ma se ne guarderà bene dal palesare le vere motivazioni del viaggio a Engel.

Werner scopre gli intrighi di Christoph e il dr. Kamml per colpire Ariane

Le trame tedesche della soap opera anticipano che Erik, notando la sofferenza fisica e mentale di Ariane quando prende i farmaci prescritti dal dr.

Kamml, consiglierà alla dark lady di rivolgersi a un naturopata, così da tentare anche una strada alternativa in tal senso.

Il suggerimento di Vogt metterà in allarme Christoph e il dottore corrotto, perché se Kalenberg dovesse interrompere la cura potrebbe scoprire di essere, in realtà, in piena salute.

A tal proposito, il medico assieme al padre di Tim tenteranno di ordire una nuova strategia per colpire Kalenberg ma, nel bel mezzo di questo scambio di vedute, si paleserà Werner.

Il padre di Robert, intanto, non ci metterà molto a comprendere che i due uomini hanno architettato un sordido piano per far credere alla dark lady di avere un tumore maligno al cervello.

Werner, d'impulso, intimerà al collega di mettere fine a tutto ciò ma Christoph non esiterà di ricordargli tutto il male fatto da Ariane alla famiglia Saalfeld e come tale piano diabolico possa allontanare la perfida donna una volta per tutte.