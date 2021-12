Nervi tesi per Alex Belli al termine della puntata serale del Grande Fratello Vip di ieri sera. Subito dopo la diretta, l'attore ha avuto modo di assistere ad una scena che vedeva coinvolta la sua "amica del cuore" Soleil Sorge mentre giocava e si divertiva con il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi. Una scena che non è piaciuta ad Alex, il quale non ha perso tempo per intervenire in prima persona, confessando apertamente che gli dava fastidio vedere tale siparietto.

Alex Belli in crisi al GF Vip: c'entrano Soleil Sorge e sua moglie Delia

Nel dettaglio, l'ultima puntata serale del GF Vip non è stata facile per Alex Belli, che ha avuto addirittura un momento di crisi legato alla sua intricata situazione sentimentale con Soleil Sorge e la moglie Delia Duran, al punto da prendere in considerazione l'idea di lasciare la casa.

Alla fine, però, Alex è tornato sui suoi passi ed ha rinunciato all'uscita anticipata dal gioco anche se, al termine della diretta del reality show condotta da Alfonso Signorini, ha dovuto fare i conti con una scena che l'ha reso particolarmente nervoso.

Alex Belli, infatti, ha visto Soleil Sorge divertirsi con il suo ex fidanzato Gianmaria Antinolfi e non l'ha presa per niente bene.

Soleil e Gianmaria troppo vicini al GF Vip: Alex sbotta dopo la puntata serale

Ad un certo punto, Gianmaria ha cominciato a "provocare" Soleil e c'è stato un momento in cui i due si sono avvicinati tantissimi: i loro visi erano a pochissimi centimetri di distanza l'uno dall'altro, quasi come se stessero sfiorando un bacio.

Immediata la reazione dell'attore che è prontamente intervenuto per "sedare" gli animi e lo ha fatto sbottando in maniera alquanto stizzita nei confronti del giovane Antinolfi.

Nel momento in cui Alex ha visto la scena dell'avvicinamento sospetto tra Soleil e Gianmaria, non ci ha pensato su due volte ad intervenire in prima persona e lo ha fatto prendendo da dietro Antinolfi.

'Mi fanno girare i c...', sbotta Alex riprendendo Gianmaria troppo vicino a Soleil (Video)

"Senti Gianmaria ma perché queste prove di trasmissioni non le vai a fare altrove", ha subito sbottato Alex Belli confermando di fatto di non aver gradito la scenetta che si era venuta a creare in casa tra l'ex protagonista di Uomini e donne e il giovane Antinolfi.

"Perché devi fare queste robe qua con Soleil che mi fanno girare i co...", ha sbottato Alex visibilmente stizzito dall'accaduto mentre Gianmaria provava a minimizzare l'episodio.

Insomma Alex dimostra di essere geloso di Soleil e di non gradire il fatto che qualcun altro possa avvicinarsi a lei all'interno della casa del GF Vip, soprattutto se si tratta del suo ex Gianmaria.