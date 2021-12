Durante la serata di ieri 2 dicembre, i due vipponi Alex e Soleil si sono riavvicinati. Nonostante le accese discussioni avvenute negli ultimi giorni, la chimica non si è spenta e, complice qualche drink di troppo, nella notte i due si sono scambiati delle effusioni sotto le coperte.

Tra Soleil e Alex torna il sereno

I due concorrenti del Grande Fratello Vip, Reality Show condotto da Alfonso Signorini, sono fin dall'inizio del programma al centro del Gossip. L'attore Alex Belli è da tempo legato alla moglie Delia Duran ma, nonostante ciò, nella casa più spiata d'Italia si è avvicinato alla gieffina Soleil Sorge. Negli ultimi giorni, però, il legame tra i due si stava incrinando, in particolar modo Sorge non crede al ragazzo e dubita della sua buona fede.

Durante una festa organizzata ieri, sono apparsi complici tanto da ballare e scherzare insieme. Nella notte i due si sono scambiati effusioni e, di fatto, hanno suggellato il loro riavvicinamento.

Pare che non ci sia stato alcun bacio sotto le coperte, ma piuttosto si sono parlati e probabilmente chiariti. Le effusioni sono state perlopiù baci sulla guancia e carezze. La notte appena trascorsa è stata una nottata di riavvicinamenti, infatti, oltre ad Alex e Soleil si sono scambiati effusioni anche Gianmaria e Sophie, anche se tra i due parrebbe ci sia stato un bacio. La ragazza, però, si dice pentita di quanto accaduto. Dopo la notte, Alex ha riferito a Biagio che i due hanno passato "una notte bellissima", tanto da arrivare a una conclusione: "Noi non ci dobbiamo vergognare perché ci stimiamo, ci amiamo, ci vogliamo bene...

noi del nostro amore non dobbiamo aver paura".

Ma cosa succede stasera?? tutti che limonano o impazziscono!!

Ma siamo Seri??? 🤦‍♀️ #gfvip #gfvip6

Ma Alex e Soleil 🔥🔥💣 pic.twitter.com/ioMfJGZGeP — 💝Mary*Vnd💘 (@vndmary1) December 3, 2021

Delia Duran potrebbe avere una nuova reazione ed entrare al GfVip

Questa sera, 3 dicembre, è prevista una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

Tra gli argomenti di cui si parlerà ci sarà sicuramente quanto è accaduto durante la nottata appena passata. In particolare, Alex e Soleil potrebbero ricevere una nuova visita da parte di Delia Duran, la moglie dell'attore. La donna, dopo l'ennesima dimostrazione che c'è più di un'amicizia tra suo marito e la vippona, potrebbe essere intenzionata a entrare nuovamente nella casa per avere un chiarimento.

Come anticipato precedentemente, prima di questo riavvicinamento, Soleil ha iniziato a dubitare del suo compagno d'avventura Alex. Durante una chiacchierata con Katia e Manila, Sorge avrebbe riferito che inizierebbe a non tollerare l'atteggiamento del concorrente. "Sto iniziando a vedere delle cose, altro rispetto a prima. Non mi piace come si sta comportando", afferma la ragazza andando a ricordare che durante la puntata del 29 novembre Alex non avrebbe detto la verità sul bacio avvenuto durante lo spettacolo "La Turandot". In particolare, Soleil dice che: "Doveva essere un bel bacio scenico. Lui invece è venuto mi ha preso e ha messo la lingua. Poi in puntata dice 'non c'era la lingua era un bacio cinematografico'. Ha mancato di rispetto e di onestà intellettuale".