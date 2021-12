Nelle prossime puntate di Love is in the air, soap opera turca in onda su Canale 5, Serkan verrà a sapere di essere il padre di Kiraz, ma non vorrà prendersi cura di lei. Il motivo verrà svelato proprio dall'architetto a Eda. L'uomo infatti avrà il timore che il tumore al cervello si ripresenti e quindi vorrà evitare che la piccola Kiraz si affezioni a lui. Tutto però potrebbe cambiare dopo che Serkan si recherà dal suo medico.

Serkan rifiuta di fare da padre a Kiraz

In Love is in the air, il segreto sulla paternità della piccola Kiraz, non rimarrà tale molto a lungo.

A scoprire per primi che la piccola è figlia di Eda e Serkan saranno Engin e Aydan, i quali riusciranno di nascosto, a fare un test del DNA alla piccola. Eda a questo punto, si vedrà costretta a rivelare a Serkan la verità.

Sarà così che l'uomo verrà a sapere di essere il padre di Kiraz, la bimba che Eda ha partorito cinque anni prima. L'architetto, dopo aver pensato bene sul da farsi, comunicherà ad Eda la sua volontà di non fare da padre a Kiraz. Nel contempo, dirà alla sua ex di essere disposto ad aiutarla economicamente per le necessità della bambina: un'offerta che Eda rifiuterà segnata.

Serkan e la drammatica confessione a Eda: ha paura che il tumore torni

Nel corso dei nuovi episodi, Eda non si capaciterà di come quello che considera essere l'unico grande amore della sua vita, possa aver preso una decisione simile.

Sta di fatto che le cose tra i due ex fidanzati proseguiranno non proprio nel migliore dei modi, fino a quando Serkan deciderà di confessare a Eda i reali motivi che lo hanno spinto a mantenere le distanze dalla figlia. Spiegherà alla giovane Yildiz di avere paura che il tumore possa tornare. Per questo anche cinque anni, aveva allontanato Eda, convinto di non potere avere figli a causa della chemioterapia a cui si era sottoposto per curare il tumore al cervello.

Eda quindi, scoprirà non solo il reale motivo per cui Serkan si allontanò da lei in passato, ma scoprirà che l'architetto vorrà evitare che la piccola Kiraz si affezioni a lui.

Serkan non corre più nessun rischio: farà da padre a Kiraz?

Eda sarà colpita dalla confessione di Serkan, mentre quest'ultimo si confiderà in seguito anche con Engin.

L'amico gli consiglierà di rivolgersi al medico, per capire se realmente ci saranno così tante probabilità che il tumore si ripresenti.

Bolat seguirà quindi il consiglio di Engin e si recherà dal suo medico, il quale lo rassicurerà sul suo stato di salute. Secondo il dottore, Serkan non correrà il rischio che il tumore si ripresenti. A questo punto, l'architetto deciderà di presentarsi a Kiraz come il suo papà? Per scoprirlo non resta che attendere la messa in onda delle nuove puntate della Serie TV turca.

Come sempre l'appuntamento con Love is in the air è su Canale 5 dal lunedì al venerdì nel consueto orario delle 16:50.