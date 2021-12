Nella casa del Grande Fratello Vip le discussioni sono ormai all'ordine del giorno. Non mancano poi le battute poco gradite da alcuni degli inquilini della casa più spiata d'Italia. Questo è quello che è successo nelle scorse ore: protagoniste Soleil Sorge, ex fidanzata di Luca Onestini e l'ex tronista Sophie Codegoni. Una battuta infelice della Sorge ha fatto scoppiare in lacrime Sophie. In sua difesa si è schierato suo padre con un tweet che sta facendo molto discutere i fan del Grande Fratello Vip.

Una battuta di Soleil fa piangere Soleil Codegoni

Nel corso di un botta e risposta ironico tra Soleil Sorge e Sophie Codegoni, l'ex corteggiatrice di Luca Onestini ha definito l'ex tronista di "plastica" alludendo ai suoi interventi estetici. Una battuta poco apprezzata non solo dal web che si è scatenato con numerosi commenti sui social, ma anche dagli stessi coinquilini della casa che l'hanno ritenuta eccessiva. Tra I tanti tweet e commenti apparsi sui social network è spuntato anche quello del papà di Sophie. L'uomo ha pubblicato una frase che ha innescato una nuova serie di polemiche tra prese di posizione e aspre critiche.

Il padre di Sophie Codegoni difende sua figlia e si schiera contro Soleil Sorge

Stefano Codegoni dopo aver ascoltato le parole che Soleil Sorge ha pronunciato nei confronti di sua figlia Sophie, ha detto la sua su Twitter. Qui, l'uomo ha scritto: "Meglio la chirurgia che andare con i mariti altrui". Un commento che ha gettato ulteriore benzina sul fuoco scatenando i fan del reality targato Mediaset: alcuni si sono schierati a favore di Soleil Sorge e altri con il papà di Sophie.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

L'uomo ovviamente con le sue parole ha voluto far riferimento al rapporto che si è instaurato nella casa tra Soleil Sorge e Alex Belli. L'ex protagonista di Centovetrine si è infatti reso protagonista del triangolo amoroso che da un po' di puntate tiene banco nel reality. Alex ha infatti una compagna Delia Duran, ma ha dichiarato di essersi innamorato anche di Soleil.

Tra i due nella casa non sono mancate tenere effusioni, coccole, abbracci e massaggi.

L'ultimo bacio che si sono scambiati durante la scena della Turandot ha portato Delia a prendere la drastica decisione di lasciare la casa in cui vive con suo marito Alex e staccare un po' la spina da tutto. Intanto, sembra ormai insanabile la spaccatura tra le due ex protagoniste di Uomini e Donne e quasi sicuramente quanto accaduto sarà al centro della nuova puntata del Grande Fratello Vip, in onda venerdì 10 dicembre su Canale 5 dopo il consueto appuntamento con il tg satirico di Antonio Ricci, Striscia la notizia.