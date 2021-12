Nello studio di Uomini e donne si continua a parlare della coppia composta da Ida Platano e Diego Tavani. Qualche settimana fa, i due protagonisti del trono over sono stati al centro dell'attenzione nel momento in cui la dama ha scelto di abbandonare il programma proprio con Diego. Sembravano essere destinati ad un futuro roseo insieme ma, alla fine, qualcosa è andato storto e Diego ha rifiutato la dama. A distanza di giorni, Ida continua ad ammettere di essere sconvolta da quella situazione mentre Tina ha duramente attaccato e criticato il cavaliere.

Ida ancora delusa e sconvolta dal rifiuto di Diego a Uomini e donne

Nel dettaglio, durante la nuova puntata di Uomini e donne trasmessa questo pomeriggio su Canale 5, si è tornato a parlare dell'addio tra Ida e Diego.

Il cavaliere ha ammesso che, malgrado la rottura e l'addio con la dama, non è ancora in grado di lasciarsi alle spalle quello che c'è stato tra di loro e quindi non riesce ancora oggi a concentrarsi su nuove frequentazioni.

Sta di fatto, però, che Ida ha colto la palla al balzo per tornare a puntare il dito contro il cavaliere, accusandolo di aver raccontato solo bugie in queste settimane e di non averle mai dimostrato nulla di concreto durante il percorso che hanno fatto insieme a Uomini e donne.

Nuovo attacco di Ida Platano contro il suo ex Diego

"Sono sconvolta che non sei voluto uscire con me da qui", ha sbottato Ida contro Diego aggiungendo poi che lei è rimasta intere settimane a Roma e lui non ha mai fatto nulla di eclatante per conquistarla.

Insomma la dama sembra non credere più nella buona fede di Diego Tavani che, fino a qualche settimana fa si professava infatuato di Ida e pronto a lasciare con lei la poltrona del trono over.

Nel momento della scelta però, quando Ida ha deciso di chiarire delle cose rimaste in sospeso con Tina Cipollari, ecco che lui ha scelto di lasciarla, sentendosi trascurato e messo da parte in un momento così importante come quello che stavano vivendo.

Tina sbotta duramente contro Diego a Uomini e donne

A distanza di un po' di giorni dal quel rifiuto, Ida non ha nascosto la sua amara delusione aggiungendo che alla luce di tutto, ritiene che Diego abbia usato la scusa del confronto con Tina, per potersi liberare di lei e uscire da questa situazione che si era venuta a creare.

Anche l'opinionista di Uomini e donne è stata molto dura nei confronti di Diego. Secondo Tina, infatti, non ci sarebbero dubbi sul fatto che Diego avrebbe soltanto preso in giro e sfruttato Ida Platano per stare al centro dell'attenzione.

"A te di Ida non ti è mai interessato niente. L'hai solo usata", ha sbottato Tina in studio prendendosi la piena responsabilità delle sue dure affermazioni.