Nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre, all’esterno della casa di Cinecittà è accaduto un episodio curioso. Scendendo nel dettaglio, un fan si è diretto fuori dalle mura del GFVip e ha insultato una delle concorrenti del Reality Show senza fare nomi.

L’accaduto

Come spesso accade al GFVip, nascono delle simpatie nei confronti dei “vipponi”. Per questo motivo i fan dei concorrenti spesso si dirigono all’esterno della casa per supportare i loro beniamini. Ma non solo, alcuni cercano di avvertire i gieffini dalle intenzioni dei loro coinquilini. A poche ore dalla messa in onda di una nuova puntata, un presunto fan si è diretto all’esterno della casa di Cinecittà e ha cominciato ad urlare all’indirizzo di una concorrente.

A quanto pare, la persona anziché incoraggiare il proprio beniamino ha pronunciato degli epiteti verso di lui o lei.

Le ipotesi di alcuni telespettatori

L’episodio non è passato inosservato ad alcuni telespettatori del GFVip. Di conseguenza, alcuni utenti su Twitter hanno formulato delle ipotesi. Stando al pensiero di alcuni telespettatori, l’insulto potrebbe essere stato rivolto a Soleil Sorge. Secondo altri invece, potrebbe essere indirizzato a Miriana Trevisan. Nei giorni scorsi, i fandom delle due “vippone” hanno avuto un duro scontro sui social. Tuttavia, le fanpage ufficiali di entrambe le concorrenti si sono dissociate. Tra i vari commenti, c’è anche chi ha dato ragione al presunto fan che ha pronunciato gli insulti ma sono stato davvero in pochi.

Le ultime dinamiche scaturite all’interno della casa di Cinecittà hanno scatenato alcune polemiche. Secondo alcuni utenti, però, dare della poco di buono ad una concorrente di un programma televisivo è fuori luogo.

Miriana e Soleil potrebbero essere le destinatarie dell’insulto

Miriana Trevisan e Soleil Sorge non si sopportano: spesso le due coinquiline si lasciano andare a dei battibecchi piuttosto accesi.

Stando al pensiero di alcuni telespettatori, le destinatarie dell'insulto potrebbero essere loro. L’ex ragazza di Non è la Rai, all’interno del GFVip si era avvicinata a Nicola Pisu. Dopo l’uscita del figlio di Patrizia Mirigliani, Miriana ha stretto un ottimo feeling con il nuovo entrato Biagio D’Anelli: entrambi hanno legato in modo particolare, ma l’opinionista lontano dai riflettori ha una fidanzata.

Soleil invece, ha stretto un’amicizia speciale con Alex Belli (ora squalificato per non avere rispettato le norme anti-covid). Non ci sarebbe stato nulla di male, se Alex all’esterno del reality show fosse stato single. Al contrario, Belli ha una moglie e dopo averlo avvertito nella precedente puntata del GFVip ha fatto sapere di volere interrompere la storia.