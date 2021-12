Alex Belli ha dichiarato i suoi sentimenti a Soleil Sorge. Quest'ultima, però, non è affatto intenzionata a farsi prendere in giro nella casa del GFVip. Parlando con l'attore, l'influencer italo-americana ha fatto sapere di essere a conoscenza di una paparazzata avvenuta in un locale. Come riferito dalla 27enne, Alex e sua moglie Delia Duran erano a conoscenza di tutto quello che sarebbe successo.

Belli dichiara il suo amore

Durante la 23^ puntata del GFVip, Alex Belli è stato messo alle strette da Signorini. Incalzato dal conduttore, l'attore non ha nascosto di provare qualcosa per Soleil Sorge.

Nel post-puntata i due "vipponi" si sono ritrovati a parlare in sauna. A quel punto il 38enne ha deciso di non nascondersi più: "Se mi sono innamorato di te è perché ho visto che tua dolcezza". Inoltre, il diretto interessato ha chiosato: "Io amo questa tua sfaccettatura come amo tutte quelle che hai".

I dubbi della gieffina

Se da un lato Soleil è apparsa spiazzata e felice per la dichiarazione d'amore ricevuta, dall'altro ha insinuato dei dubbi sul coinquilino. Scendendo nel dettaglio, l'influencer ha deciso di giocare a carte scoperte con Alex Belli.

Parlando con l'attore in sauna, la diretta interessata ha confidato di essere venuta a conoscenza grazie ad amici in comune di un retroscena scomodo su Alex e Delia: "Eravate a cena insieme nel momento in cui è stata fatta una roba paparazzata con una donna".

Soleil ha fatto sapere che alla cena erano presenti Alex, Delia Duran, Guenda Goria e il suo fidanzato Mirko. Sulla base di quanto dichiarato, Sorge ha "smascherato" Belli: "Eravate entrambi a conoscenza del teatrino di Gossip".

Infine, la concorrente ha fatto sapere che Delia quando è arrivata al GFVip per un confronto con lei, ha indossato lo stesso vestito della paparazzata con Simone.

La versione di Alex

Dopo avere ascoltato le parole di Soleil Sorge, Alex Belli ha cercato di spiegare la sua versione dei fatti. Il 38enne ha ammesso di essere stato lui a chiedere alla moglie di indossare un determinato abito, perché si trattava di un'importante operazione di marketing.

Anziché glissare, l'influencer ha prontamente replicato spiegando che si trovava di una trovata pubblicitaria: "Conosco bene queste cose, non fare l'ingenuo".

In un secondo momento, Alex ha cercato di tirarsi indietro dalle accuse della coinquilina. Il diretto interessato ha fatto sapere di non essere mai stato alla ricerca del gossip, ma di essere soltanto una vittima. A tal proposito Belli ha sostenuto di sentirsi danneggiato dalla cronaca rosa che per anni lo ha tampinato. In merito alla cena, l'attore ha fatto sapere di non avere mai organizzato nulla ma di essersi ritrovato casualmente con la moglie, Guenda e il suo migliore amico nonché compagno della musicista.