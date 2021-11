All'interno della casa del Grande Fratello Vip, Manuel Bortuzzo continua a spiazzare con delle dichiarazioni su Lulù che non sono passate affatto inosservate. Il giovane nuotatore, tra i protagonisti indiscussi di questa sesta edizione del reality show Mediaset, non ha esitato a mandare una nuova frecciatina al vetriolo nei confronti della principessina, con la quale sembrava stesse nascendo un buon feeling. Manuel ha sbottato ammettendo che Lulù ci avrebbe marciato sopra a questa storia che sarebbe stata "montata".

Manuel torna a parlare della sua 'storia' con Lulù al Grande Fratello Vip

Nel dettaglio, Manuel all'interno della casa del Grande Fratello Vip 6 si è ritrovato a discutere della sua relazione con Lulù con Patrizia Pellegrino, che ha fatto un po' di domande al ragazzo su quanto fosse accaduto con la giovane Selassié.

In particolar modo, Manuel ha confermato che inizialmente tra lui e Lulù c'è stato un avvicinamento, ma ha specificato che non "era niente".

Insomma il nuotatore non ha dato peso a quello che stava succedendo e a quanto stesse nascendo con la giovane principessina.

La frecciatina di Manuel contro gli autori del GF Vip e Lulù

"Era semplicemente scambio di affetto. Poi è stato montato come una cosa più grande di quella che era", ha sentenziato Bortuzzo che non ha risparmiato una frecciatina neppure verso gli autori del GF Vip che firmano le clip che vengono trasmesse durante gli appuntamenti serali in onda su Canale 5.

"Lei ha marciato su quella cosa lì, nonostante io le dicessi che non era da me", ha proseguito ancora Manuel che ha così attaccato anche la stessa Lulù, accusandola di aver concentrato il suo percorso su questa storia che in realtà non era affatto vera.

A tal proposito, Manuel non ha nascosto che per questa situazione si è sentito subito in grande difficoltà, dato che Lulù fin dal primo momento si è lasciata andare a delle dichiarazioni importanti nei suoi confronti, mentre lui ha sempre cercato di mettere un freno e di farle capire che "non era il caso".

L'attacco di Manuel a Lulù e spera che sia eliminata dal GF Vip

Insomma Manuel sostiene di essere stato sempre molto chiaro e diretto nei confronti della principessina e pur confermando una certa attrazione fisica che c'è stata tra di loro, ha ammesso che successivamente si è reso conto che non c'era feeling dal punto di vista mentale.

Da qui, la scelta di Manuel di allontanarsi sempre più dalla principessina e di prendere così le distanze da questo rapporto.

Addirittura, in vista della nuova puntata serale del GF Vip di lunedì 29 novembre, dato che Lulù è tra i nominati a rischio uscita dalla casa, Manuel è arrivato ad "augurarsi" che possa essere eliminata.