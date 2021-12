Il rapporto tra Manuel Bortuzzo e Lulù Selassié è giunto definitivamente al capolinea. Nell'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, il giovane nuotatore ha scelto di nominare la principessina e quindi di metterla a rischio eliminazione, confermando di fatto la sua intenzione di volerla fuori dalla casa di Cinecittà. Un gesto che ha fatto scoppiare in lacrime Lulù e che ha alimentato non poche critiche sul web e sui social, dove in moltissimi hanno puntato il dito contro Manuel.

Manuel Bortuzzo nomina Lulù al GF Vip: lei piange, lui la deride

Nel dettaglio, durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip in onda su Canale 5 il 3 dicembre, è andata in onda la "vendetta" di Manuel nei confronti di Lulù.

Il nuotatore ha avuto la possibilità di nominare la principessina e non si è tirato indietro, al punto che anche grazie al suo voto, Lulù è finita al televoto assieme a sua sorella e Patrizia Pellegrino.

Un duro colpo per la giovane principessina che, in quel momento, non ha saputo trattenere le lacrime ed è scoppiata a piangere.

Lulù ha ammesso di essere ferita e delusa da questa nomination di Manuel, dato che lei gli vuole bene per davvero e mai si sarebbe aspettata un simile gesto da parte sua.

Dure critiche social contro Manuel per la nomination contro Lulù al GF Vip

Tuttavia, il nuotatore è rimasto fermo sulla sua posizione e nel momento in cui Lulù si sfogava e non riusciva a trattenere le lacrime, lui sfoggiava un sorrisetto sotto i baffi, col quale ha deriso la principessina e i suoi sentimenti.

Insomma una scena che non è piaciuta per niente ai tantissimi spettatori social del GF Vip, molti dei quali si sono scagliati duramente contro Manuel e il suo modo di fare a tratti "insensibile" nei confronti della principessina Selassié.

Del resto già in passato, Manuel è stato duramente criticato per i suoi modi di fare bruschi nei confronti di Lucrezia, che gli avevano fatti attirare un po' di critiche dal mondo social.

'Arrogante e altezzoso', scoppia la polemica social contro Manuel Bortuzzo al GF Vip

"Manuel ha questo alone di presunzione e arroganza che è veramente intollerabile", ha scritto un commentatore social del GF Vip che ha puntato il dito contro il giovane Bortuzzo

"Arrogante, altezzoso, supponente, saccente e dissociato dal resto, come si fosse messo su un piedistallo.

Manuel è la vera delusione di questo GF Vip", scrive ancora un commentatore parlando dell'atteggiamento e del percorso di Bortuzzo di queste settimane.

"Manuel spiega cose e si esprime come se qualsiasi sbaglio fa, sa che tanto è giustificato per un motivo o per un altro", ha scritto un altro spettatore social del Grande Fratello Vip 6.