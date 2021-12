Prosegue l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6 e in vista della notizia del prolungamento di questa sesta edizione del reality show condotto da Alfonso Signorini, diversi concorrenti potrebbero ritrovarsi a dire addio al programma. In tanti, in queste ultime ore, hanno annunciato di essere pronti a dire addio alla trasmissione e quindi a voler abbandonare il cast del reality show entro il 13 dicembre, la data inizialmente prevista per la finale. Tra quelli a rischio spicca anche Alex Belli, al centro delle dinamiche di queste ultime settimane nella casa di Cinecittà.

Concorrenti a rischio abbandono dal Grande Fratello Vip 6: ecco chi potrebbe uscire il 13 dicembre

Nel dettaglio, il Grande Fratello Vip andrà avanti ancora per un po' di mesi e i concorrenti si ritroveranno a trascorrere in casa non solo il periodo delle feste natalizie, ma anche i mesi a seguire.

Sebbene Signorini non abbia ancora svelato ufficialmente ai concorrenti quando è prevista la data della finalissima di questa sesta edizione, in tanti in queste settimane sono apparsi "preoccupati", al punto da annunciare di essere pronti a dire addio alla casa di Cinecittà prima del prevosto.

Diversi concorrenti di questa edizione sarebbero pronti a lasciare il cast del GF Vip entro il prossimo 13 dicembre e tra questi vi è anche l'attore Alex Belli.

Alex Belli pronto a lasciare il Grande Fratello Vip 6

In un momento di sfogo, Alex ha ammesso di voler uscire entro la data prevista inizialmente per la finale di dicembre, data anche la difficile situazione che si è venuta a creare in casa con Soleil Sorge, dopo che le ha confessato di essersi innamorato di lei.

E poi ancora, tra quelli pronti ad abbandonare il cast del reality show entro il prossimo 13 dicembre, spicca anche Katia Ricciarelli.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La cantante lirica, infatti, ha più volte precisato di aver preso già degli impegni lavorativi per il periodo delle feste di Natale, motivo per il quale non potrà soggiornare ulteriormente all'interno della casa del GF Vip e quindi non potrà accettare questo prolungamento.

Carmen Russo e Cipriani in lizza per lasciare la casa del GF Vip

Situazione complicata anche per Carmen Russo: la showgirl, infatti, ha ammesso liberamente che il suo obiettivo è quello di trascorrere il periodo delle feste natalizie a casa, con suo marito e la sua amata bambina. Ecco perché, anche Carmen Russo, sarebbe a rischio abbandono entro le prossime settimane.

Tra quelle in crisi e pronte a lasciare la casa del Grande Fratello Vip 6, spicca anche il nome di Francesca Cipriani.

La showgirl, infatti, ha ammesso di aver perso un po' di quell'entusiasmo iniziale che l'aveva contraddistinta e per questo motivo sarebbe pronta ad uscire di scena dal cast del reality show entro dicembre.