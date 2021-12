In occasione della 25ª puntata del GFVip, trasmessa su Canale 5 il 6 dicembre, i telespettatori hanno notato l’abbandono improvviso di Nicola Pisu.

In un primo momento era circolata una fake news, in realtà il 32enne non ha avuto alcuna discussione né con il conduttore del Reality Show né con un autore: in seguito a tali pettegolezzi di Gossip, il diretto interessato ha deciso di intervenire per smentire i rumors infondati e spiegare precisamente che cosa è successo.

L’accaduto

Lo scorso lunedì 6 dicembre, Nicola Pisu in studio all'inizio della serata era posizionato alle spalle di Amedeo Goria.

Al rientro da uno spot pubblicitario, però, la sedia del 32enne è risultata vuota. Come notato da vari telespettatori, in un secondo momento la poltrona è stata rimossa, tanto che Samy Youssef ha cambiato posizione.

Stando a una prima testimonianza di una donna presente in studio, l’ex concorrente avrebbe avuto una discussione con un autore e con il conduttore. In realtà come lui stesso ha precisato si trattava di una fake news: Pisu ha infatti abbandonato lo studio per un malessere.

Le parole dell'ex gieffino

In seguito ai rumors circolati sul suo conto, Nicola Pisu ha deciso di fare chiarezza. Su Instagram, l'ex concorrente del GFVip ha smentito di avere discusso con Signorini e con un autore.

Il 32enne ha ammesso di avere abbandonato la diretta anticipatamente, ma a causa di un malessere: "Purtroppo non mi sono sentito bene".

Durante uno spot pubblicitario Nicola è andato nei camerini. Dopo essere stato visitato da un medico, gli è stato consigliato di andare a casa per riposare.

La conferma della madre Patrizia Mirigliani

A fare eco alla versione dell'ex concorrente del GFVip, ci ha pensato Patrizia Mirigliani. Su Twitter, la mamma di Nicola ha spiegato che il figlio è stato costretto ad abbandonare la diretta del reality show: “Nicola ha avuto un malore dovuto dal freddo”.

Inoltre, la donna ha ringraziato tutti coloro che si sono preoccupati per lui e anche il Grande Fratello Vip per la bellissima opportunità regalata a Nicola.

Nicola Pisu, grande protagonista del reality show

Nicola Pisu è stato uno dei grandi protagonisti del GFVip 6: la sua avventura, però, si è conclusa lo scorso 13 novembre. All'interno della casa più spiata d'Italia, il 32enne si era legato particolarmente a Miriana Trevisan.

Tra alti e bassi, Pisu aveva riferito di provare qualcosa per la showgirl. Quest'ultima invece, ha sempre dichiarato di essere solamente attratta da lui fisicamente.

Prima dell'uscita dalla casa di Nicola, però, i rapporti con Miriana si sono incrinati. Lo stesso giovane, una volta fuori dal reality show ha ammesso che Trevisan non era la donna adatta a lui.