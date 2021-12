Nella 29^ puntata del GFVip, andata in onda lunedì 20 dicembre su Canale 5, è accaduto di tutto. Durante un confronto-scontro tra Alex Belli e Soleil Sorge, è intervenuta Sonia Bruganelli. Nel momento in cui lo scontro tra Bruganelli e l'ex gieffino si è infuocato, Signorini ha chiesto ad entrambi di stare calmi. Nonostante la richiesta del conduttore, la moglie di Paolo Bonolis ha proseguito il suo discorso mandando su tutte le furie il presentatore.

L'accaduto

All'interno del GFVip, si è tornati a parlare di come è finita l'amicizia speciale tra Soleil e Alex.

Durante il confronto tra l'influencer italo-americana e l'attore, ha preso parola Sonia Bruganelli. L'opinionista ha spezzato una lancia a favore della gieffina, ma si è scagliato contro Belli.

Nel momento in cui i due protagonisti hanno cominciato ad alzare i toni, è intervenuto il conduttore del Reality Show. Tuttavia, Bruganelli ha chiesto di poter continuare il suo monologo. A quel punto Signorini ha sbottato con Sonia: "Adesso basta Alex. Anche tu Sonia". Con tono stizzito il presentatore del GFVip ha fatto notare che, quando una persona ha la parola può parlare ma se gli viene tolta per un qualsiasi momento è educazione restare in silenzio.

Infine, Alfonso Signorini ha fatto tagliato corto: "Se ti dico un attimo, mi lasci parlare". Infine, il conduttore ha tagliato corto sulla discussione e ha mandato la pubblicità.

Presunto retroscena sull'uscita dallo studio di Bruganelli

In occasione dello spot pubblicitario Sonia Bruganelli ha lasciato lo studio. Al ritorno dalla pubblicità, però, l'opinionista ha deciso di non prendere parte alla diretta.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

Secondo quanto riportato dal giornalista Giuseppe Candela, l'intenzione della collega di Adriana Volpe era quella di non rientrare più in studio. Come spiegato dal giornalista, su Twitter, dietro le quinte la tensione sarebbe stata alle stelle. A quanto pare, gli autori avrebbero cercato di convincere Bruganelli a tornare alla seduta, ma invano.

Solo in un secondo momento, la diretta interessata ha preso parte alla diretta del GFVip.

Amedeo Venza lancia una 'bomba di gossip' sul futuro dell'opinionista

Intanto, Amedeo Venza ha lanciato una "bomba di gossip" sul futuro di Sonia Bruganelli al GFVip. Secondo quanto riportato dall'influencer, la moglie di Paolo Bonolis potrebbe lasciare il ruolo di opinionista a gennaio. Il reality show in un primo momento doveva terminare il 13 dicembre, ma poi è stato prolungato fino al 13 marzo.

Al momento non è chiaro se l'opinionista abbia maturato la scelta da tempo o dopo lo scontro con Signorini. Ovviamente, si tratta solamente di pettegolezzi in quanto non c'è nulla di certo.