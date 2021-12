Tante novità saranno al centro delle nuove puntate di Una vita che i fan avranno modo di seguire nel corso delle prossime settimane su Canale 5. Le trame della soap opera provenienti dalla Spagna raccontano che Anabel Bacigalupe deciderà di chiudere la storia con Miguel Olmedo (Pablo Carro), impaurita dalle minacce da parte di Natalia Quesada.

Una vita: Natalia e Aurelio arrivano ad Acacias in cerca di vendetta

Le anticipazioni di Una vita sulle nuove puntate trasmesse in prima visione sui teleschermi italiani raccontano che la storia d'amore tra Miguel e Anabel (Olga Haenke) arriverà ad un punto morto.

Tutto comincerà con esattezza quando Natalia giungerà ad Acacias insieme al fratello Aurelio. I due nuovi arrivati, infatti, vorranno vendicarsi di Marcos a causa di un affare andato male con loro padre Salustiano. Per questo motivo, la Quesada non esiterà a mettere i bastoni tra le ruote al fidanzamento tra Anabel e Miguel. La donna, infatti, farà credere all'avvocato che la Bacigalupe abbia spezzato il cuore di alcuni ragazzi in Messico.

Tuttavia, Olmedo non sembrerà dare peso alle affermazioni della sorella di Aurelio. Dall'altro canto, Anabel cercherà di utilizzare la seduzione per evitare che il fidanzato faccia troppe domande sul suo passato oltreoceano.

Miguel chiede a Anabel di diventare sua moglie

Nelle puntate in Spagna di Una vita, Anabel approfitterà di una serata di svago tra Felicia e Marcos per tentare di sedurre Miguel dopo averlo fatto accomodare in casa sua.

In questo frangente, l'avvocato si dimostrerà tutto d'un pezzo, tanto da non tradire la fiducia riposta in lui dal futuro suocero.

Pertanto, Olmedo chiederà alla Bacigalupe di diventare sua moglie invece di passare con lei una notte di passione. La sorellastra di Camino, a questo punto, si prenderà del tempo per rispondere alla proposta di nozze.

Ed ecco che il pubblico scoprirà che Anabel aveva già trovato qualcuno disposto a portarla sull'altare.

La Bacigalupe minacciata dice addio a Olmedo

Successivamente Bacigalupe e Natalia saranno protagoniste di un violento faccia a faccia nel mezzo del vecchio quartiere. In questo frangente, la sorella di Aurelio minaccerà l'amica di raccontare a tutti cosa faceva con suo fratello quando si trovavano in Messico.

Neanche a dirlo, Anabel inizierà ad essere sempre più spaventata dalle minacce. Per questo motivo, la sorellastra di Camino dirà addio a Miguel. Dall'altro canto, Olmedo non vorrà sentire ragioni, in quanto all'oscuro delle minacce ricevute dalla fidanzata. Per questo motivo, le chiederà di organizzare il fidanzamento ufficiale con i nonni e Marcos.