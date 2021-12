Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva Gomorra, nella quinta puntata della quinta stagione che andrà in onda venerdì 10 dicembre in prima serata su Sky Atlantic e in streaming su Now tv, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, donna Nunzia si alleerà con Ciro Di Marzio l'Immortale ed Enzo Sangueblu per eliminare una volta per tutte Gennaro Savastano. Inoltre, la vedova de O’Galantommo elaborerà un piano molto astuto per fermare il figlio di don Pietro.

Nel frattempo, Savastano dopo che gli verrà rubato il carico di droga dai suoi nemici, subirà un duro colpo e sarà costretto a chiedere i soldi agli imprenditori per rimettersi in piedi.

Allo stesso tempo, il marito di Azzurra dirà ai capipiazza di vendere la droga alla metà del prezzo. Questa strategia risulterà efficace, anche se il boss dovrà aspettare la successiva mossa di Ciro.

Nunzia elaborerà un piano astuto per eliminare Genny Savastano

Nelle puntate che andranno in onda venerdì 10 dicembre, continueranno gli sviluppi riguardo all'alleanza che Ciro Di Marzio detto 'l'Immortale' ed Enzo Sangue Blu hanno stretto con Donna Nunzia, la vedova de O’Galantommo. Infatti, la donna non si arrenderà all'idea di aver perso suo marito e quindi vorrà vendetta ed elaborerà insieme ai suoi alleati, un piano molto astuto per eliminare una volte per tutte Gennaro Savastano.

Intanto, Ciro e i suoi alleati che si erano rifugiati a Forcella, sono stati messi alle strette dagli uomini di Gennaro.

La situazione giungerà ad un punto di svolta, nel momento in cui gli uomini di Donna Nunzia salveranno l'Immortale e i suoi uomini da morte quasi certa.

Genny chiederà soldi agli imprenditori per rimettersi in piedi

Nel frattempo, il figlio di don Pietro Savastano, dopo che i suoi nemici gli hanno rubato il carico di droga, si troverà in enorme difficoltà.

Infatti, per Gennaro quest'ultimo rappresenterà un vero smacco e quindi, sarà costretto a chiedere soldi agli imprenditori per potersi rimettere in piedi. Invece, Ciro Di Marzio e Nunzia riceveranno una visita del tutto inaspettata, da una persona alleata con Savastano, ma che potrebbe tornare utile proprio ai nemici di quest'ultimo.

Poco dopo, la guerra tra i due amici/nemici Ciro e Genny continuerà senza esclusione di colpi, con l'obiettivo finale di conquistare Secondigliano. Intanto, il figlio di Don Pietro per riuscire ad eliminare l'Immortale costringerà i suoi capipiazza a vendere la cocaina a metà prezzo. Questa mossa, in un primo momento sortirà gli effetti desiderati dal boss, ma ovviamente non sarà finita qui, in quanto Ciro sarà pronto a sua volta a scoprire le sue carte per mettere un punto a questa storia.