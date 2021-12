Alex Belli scoppia in lacrime nella casa del Grande Fratello Vip 6. A poche ore dalla messa in onda della nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, durante la quale i concorrenti dovranno decidere se restare oppure andare via dopo aver appreso del prolungamento, l'attore ha avuto un vero e proprio momento di crollo. Il motivo? Alex si è ritrovato a fare i conti con un finto bacio che gli è stato dato da Soleil Sorge, la quale prima lo ha baciato e poi gli ha tirato una frecciatina al vetriolo.

Soleil bacia Alex Belli al GF Vip ma poi lo spiazza

Nel dettaglio, la mattinata all'interno della casa del GF Vip è stata caratterizzata dai momenti di crisi di Alex Belli che, in queste ore, si è domandato più volte quale fosse la scelta da giusta da fare.

Complice la sua difficile situazione fuori dal contesto televisivo con sua moglie Delia Duran e il rapporto turbolento con Soleil Sorge, l'attore sembra non sapere se restare in casa e quindi portare avanti questa esperienza oppure andare via definitivamente e quindi rinunciare al prolungamento.

Il colpo di scena di tutta questa vicenda è arrivato nel momento in cui Soleil ha letteralmente spiazzato Alex Belli e che i presenti in casa, cimentandosi in un bacio appassionante con l'attore.

La pesante frecciatina di Soleil contro Alex Belli

L'ex protagonista di Uomini e donne, si trovava in giardino con Alex, quando a un certo punto lo ha baciato con grande passione.

L'attore non si è tirato indietro, complice il grande feeling che c'è tra di loro, ma poi ha dovuto fare i conti con una bruttissima sorpresa.

"Lo senti questo?

È falso come sei stato tu fino a oggi", ha sbottato Soleil Sorge contro Alex dopo averlo baciato e commentando quel momento di passione che avevano condiviso pochi secondi prima.

Una dichiarazione che ha lasciato senza parole Alex Belli, che in quel momento ha assistito al "ko" definitivo da parte della Sorge, la quale sembra aver cambiato radicalmente idea sul conto dell'attore.

Il pianto disperato di Alex Belli nella casa del Grande Fratello Vip 6

Un durissimo colpo per Alex il quale, subito dopo questa frecciatina al vetriolo da parte di Soleil Sorge che lo ha accusato di essere stato sempre falso con lei, non ha saputo trattenere le lacrime.

Alex si è lasciato andare a un pianto disperato all'interno della casa del GF Vip: l'attore si trovava da solo in bagno quando ha avuto questo crollo emotivo.

"Voglio andare via di qua, fatemi andare via di qua", continuava a ripetere in lacrime Alex Belli dopo il finto bacio che ha ricevuto da Soleil Sorge che sembra avergli letteralmente "squarciato" il cuore al punto da voler uscire dalla casa.