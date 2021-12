Ieri sera, lunedì 13 dicembre, è andata in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip 6 condotto da Alfonso Signorini, direttore del settimanale di Gossip e cronaca rosa Chi. La diretta, alquanto movimentata, ha visto protagonisti Alex Belli, Soleil Sorge e Delia Duran. La donna è entrata nella casa più spiata d'Italia intenzionata a porre fine al suo matrimonio con l'attore dopo aver visto l'ennesimo bacio con Soleil. Delia, ad un certo punto, ha chiesto ad Alex se tra lui e la Sorge ci fosse stata intimità e la risposta dell'attore ha spiazzato tutti.

Tra Alex Belli e Soleil Sorge c'è stata intimità

Nel corso della puntata di ieri sera, Alex Belli ha deciso di lasciare il reality insieme a sua moglie Delia Duran. La donna non le ha certo mandate a dire all'attore di Centovetrine e, nel corso della discussione in giardino, ha chiesto al suo compagno se sotto le coperte con Soleil fosse successo qualcosa. Queste le sue parole: "Hai trom...to con Soleil? Si è visto tutto!". Arrivato in studio, il conduttore Alfonso Signorini ha subito colto la palla al balzo e gli ha chiesto cosa si fossero detti con Delia. Alex, inizialmente ha cercato di sviare l'argomento, poi ha ammesso che Delia gli ha chiesto cosa fosse successo tra lui e Soleil sotto le lenzuola.

La risposta di Belli è stata davvero eloquente. Un sorriso che non avrebbe lasciato spazi a dubbi sui momenti di intimità vissuti con Soleil Sorge nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Alex squalificato, Soleil Sorge in lacrime

Alex Belli, ieri sera è stato squalificato per aver violato le norme anti-covid. L'attore infatti, entrata sua moglie nella casa del Grande Fratello Vip, è corso ad abbracciarla.

I due hanno così lasciato il reality insieme. Delia, però, ha espresso tutti i suoi dubbi ed ha detto ad Alex che dovrà riconquistarla da zero. Delia è entrata nella casa dicendo al suo compagno di aver visto un'ennesima schifezza, un nuovo bacio con Soleil. Poi ha aggiunto: "Ho una dignità, la nostra storia finisce qui".

Di fronte a tutto ciò, c'è stata la reazione di Soleil Sorge.

La donna, ha dapprima portato la valigia ad Alex in giardino, poi è scoppiata in lacrime. Soleil ha poi rivelato alcune confidenze che Alex le avrebbe fatto nei giorni scorsi. L'attore le avrebbe detto di nutrire dei dubbi sul suo matrimonio con Delia. La reazione inaspettata di Soleil ha fatto capire quanto in realtà fosse forte il sentimento per Alex. Soleil ha poi dichiarato che la sua amicizia con Belli è arrivata ad un punto di non ritorno. Come andranno a finire le cose tra Alex e Delia? Il loro matrimonio è giunto al capolinea? Non resta che aspettare ulteriori indizi per scoprirlo.