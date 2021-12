Venerdì 3 dicembre si rinnova l'appuntamento con il Grande Fratello Vip 6. Le anticipazioni ufficiali rivelano che dalle 21:35 circa su Canale 5, andrà in onda una nuova puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione in studio di Adriana Volpe e Sonia Bruganelli nelle vesti di opinioniste. Al centro dell'attenzione ci sarà l'esito del nuovo televoto di questa settimana, che tuttavia, non porterà ad una nuova eliminazione dal cast del reality show di Canale 5.

Nessuna nuova eliminazione dal Grande Fratello Vip 6: anticipazioni 3 dicembre

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla nuova puntata serale del GF Vip di questo venerdì sera, rivelano che Alfonso Signorini leggerà il verdetto del televoto che vede a rischio eliminazione uno tra Gianmaria Antinolfi, Lulù, Jessica e Patrizia Pellegrino.

Il pubblico da casa, in questi giorni, sta decidendo la persona da salvare e quindi da rendere il preferito della settimana.

Venerdì sera, infatti, come ha svelato lo stesso Alfonso Signorini, non ci sarà una nuova eliminazione dalla casa di Cinecittà e quindi nessuno dei concorrenti in lizza abbandonerà la casa.

Jessica e Lulù finiscono al televoto del GF Vip di questo 3 dicembre

Le sorelle Selassié, dopo l'uscita di Clarissa, potranno tirare un sospiro di sollievo, dato che per questo venerdì sera non ci sarà un nuovo addio. Jessica e Lulù potranno portare avanti la loro avventura almeno fino al prossimo lunedì.

In attesa di scoprire l'esito del televoto di questa settimana e quali saranno i prossimi concorrenti che si ritroveranno a rischio eliminazione in vista della puntata del GF Vip di lunedì 6 dicembre, al centro dell'attenzione dell'appuntamento di venerdì sera ci saranno anche le ultime dinamiche nate in casa.

Alex Belli si dichiara a Soleil: colpo di scena al Grande Fratello Vip 6

Spazio quindi alla dichiarazione d'amore di Alex Belli nei confronti di Soleil Sorge. In questi giorni, infatti, l'attore ha spiazzato tutti nel momento in cui ha scelto di aprire il suo cuore all'ex volto di Uomini e donne, confessandole apertamente di non riuscire a staccarsi da lei e di non poterne più fare a meno.

"Mi sono innamorato di te", ha sussurrato Alex alla Sorge, rimasta senza parole, complice il fatto che l'attore è sposato con Delia Duran che lo aspetta fuori dalla casa.

Cosa succederà a questo punto? Dopo la dichiarazione d'amore di Alex nei confronti di Soleil, deciderà di prendere in mano le redini della situazione e magari di chiudere il rapporto con Delia per viversi questa "favola d'amore" con Soleil? Lo scopriremo nel corso della lunga diretta di venerdì sera.