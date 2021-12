Durante una chiacchierata con Francesca Cipriani, Davide Silvestri ha fatto sapere che non continuerà a partecipare al Reality Show Grande Fratello Vip. La data prevista per la fine del programma è il 13 dicembre ma, come già sappiamo, il reality è stato allungato e dovrebbe terminare a marzo. Ai concorrenti, così come avvenuto lo scorso anno, verrà chiesto se rimanere e pare Davide sia pronto a far spazio ai nuovi arrivi.

Davide Silvestri sul prolungamento del reality: 'Ho bisogno di tornare alla mia vita'

Oggi 1 dicembre, un altro vip ha annunciato che probabilmente non continuerà il reality.

Davide, infatti, mentre parlava con Francesca ha affermato di non accettare l'eventuale prolungamento del Gf, in quanto sentirebbe la nostalgia di casa e anche una certa stanchezza. "Credo di non essermi risparmiato" afferma il vippone, giustificando in parte la sua volontà. "Non è che sono stato a dormire tutto il giorno. Io qualcosa penso di averlo fatto. Adesso mi sento un po'... Mi dispiace essere morto", continua Silvestri. La stanchezza pare si faccia sentire per il concorrente, tanto da dire: "Per rispetto preferisco lasciare il posto a qualcun altro".

Carmen e Manila intenzionate ad abbandonare

In merito al prolungamento si sono pronunciate anche Carmen Russo e Manila Nazzaro che nelle ultime ore hanno avanzato l'ipotesi di abbandonare anche loro.

Pare che a contribuire alla loro scelta ci sia anche la situazione Sorge-Belli, in particolare Carmen che ha affermato: "Non ho nemmeno più l'entusiasmo delle dinamiche, di seguire, di fare, siamo stanchi tutti. Gli argomenti e tutto, noi li conosciamo già da un pezzo".

Secondo la donna, quindi, oltre a sentire la mancanza del marito Enzo Paolo Turchi e di sua figlia, pare si sia stancata di sentire i soliti argomenti.

Anche Manila appare volenterosa di uscire, in particolar modo per il suo compagno Lorenzo Amoruso e aggiunge "siamo fisicamente stanchi dei turni della cucina, di tutta questa roba".

I concorrenti che potrebbero non rimanere fino a marzo

Ormai il 13 dicembre si avvicina e a breve il conduttore, Alfonso Signorini, annuncerà il prolungamento del reality fino a marzo.

I vipponi, vedendo che i concorrenti continuano a entrare, hanno ormai capito che la possibilità che il programma non finisca a breve sia alta. Da giorni, infatti, nella casa si parla di questo annuncio che potrebbe arrivare anche nella prossima puntata prevista per venerdì 3 novembre. I possibili concorrenti che non continueranno il loro percorso sembrerebbero essere: Aldo Montano, Manuel Bortuzzo, Miriana Trevisan, Giucas Casella, Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Manila Nazzaro e Davide Silvestri.