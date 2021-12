Cambio programmazione in arrivo per il Grande Fratello Vip 6. Il reality show condotto da Alfonso Signorini con la partecipazione di Sonia Bruganelli e Adriana Volpe nelle vesti di opinioniste, andrà incontro a delle modifiche legate alla messa in onda in prime time. Durante il mese di dicembre, infatti, ci sarà uno stop alla doppia puntata serale in prime time e poi da gennaio 2022, il reality show di Canale 5 cambierà giorno di messa in onda, lasciando definitivamente il venerdì sera.

Nuovo cambio programmazione per il Grande Fratello Vip: le novità di dicembre

Nel dettaglio, questo cambio programmazione per il Grande Fratello Vip 6 riguarderà le puntate del mese di dicembre.

Attualmente il reality show sta andando in onda con doppio appuntamento settimanale, sia di lunedì che di venerdì sera, ma la situazione cambierà nel corso delle prossime settimane.

Il 24 e 31 dicembre 2021, infatti, non è prevista la doppia puntata serale del GF Vip: il reality show, infatti, salterà ben due appuntamenti in prime time.

Con l'arrivo del periodo natalizio, quindi, muterà la programmazione del reality show Mediaset condotto da Alfonso Signorini.

Cancellata la puntata del GF Vip del 31 dicembre

Il prossimo 24 dicembre su Canale 5 è previsto il Concerto di Natale in Vaticano condotto da Federica Panicucci mentre il 31 dicembre ci sarà lo speciale Capodanno in musica, presentato sempre dalla padrona di casa di Mattino 5.

Signorini, quindi, perde due prime serate a dicembre e soprattutto, quest'anno, non ci sarà nessun nuovo speciale del GF Vip per la serata del 31 dicembre (probabilmente dopo il flop di ascolti dello scorso anno, quando lo share si fermò sotto la soglia del 13% contro il 34% registrato da Rai 1).

Novità in arrivo anche per la programmazione del Grande Fratello Vip 6 del mese di gennaio 2022. Con l'arrivo del nuovo anno, infatti, il reality show di Canale 5 tornerà ad avere la doppia puntata in prime time, ma cambieranno i giorni di messa in onda.

Da gennaio, stop al GF Vip di venerdì: ecco come cambia la programmazione

Confermatissimo l'appuntamento del lunedì sera, che continua ad essere quello che registra i risultati d'ascolto più importanti, con una media che supera la soglia dei 3,3 milioni di spettatori e uno share costantemente sopra al muro del 20% in prime time.

La seconda puntata settimanale del GF Vip 6, invece, non andrà più in onda di venerdì. Il reality show, infatti, cambierà giorno di messa in onda e si sposterà al giovedì sera, a partire da gennaio.

Di venerdì, infatti, Mediaset ha scelto di puntare sulle fiction in prima visione assoluta, tra cui l'attesissima Viola come il mare con protagonista Can Yaman.