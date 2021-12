Clarissa Hailé Selassié è intervenuta in diretta Instagram questo sabato 4 dicembre e ha parlato della propria esperienza vissuta al Grande Fratello Vip, dichiarando senza mezzi termini chi siano le persone che - a suo avviso - sarebbe state false con lei e con le sorelle Lulù e Jessica durante il suo percorso nel reality.

La giovane Selassié ha spiegato di avere assistito ad alcune scene molto particolari all'interno della casa, prendendo posizione. Nella serata di oggi, infatti, il Grande Fratello ha proposto ai concorrenti di preparare una cena a tema etiope, ma l'idea non sembra essere piaciuta a molti partecipanti, i quali si sono rifiutati di mangiare alcune delle pietanze offerte.

Tale atteggiamento dei concorrenti non è stato visto di buon occhio da Clarissa, la quale ha dichiarato: "Si commentano da soli".

Clarissa Selassié: 'Mi state dicendo che mangiare cibo non italiano non vada bene?'

Clarissa Hailé Selassié è intervenuta in diretta Instagram per parlare della propria esperienza nel reality show; nell'occasione ha avuto modo di commentare alcuni atteggiamenti avuti da alcuni concorrenti della casa, proprio nella serata di oggi, i quali si sono rifiutati di mangiare dei piatti tipici etiopi.

Durante la diretta, Clarissa stava seguendo il reality show insieme a sua cugina Lucia e a un certo punto è accaduto qualcosa di inaspettato: nella casa, infatti, il Grande Fratello ha proposto di fare una cena a tema etiope, ma non sono mancati i battibecchi tra i concorrenti, molti dei quali si sono lamentati delle pietanze offerte.

La più giovane delle sorelle Selassié ha subito criticato il comportamento dei concorrenti e rivolgendosi ai suoi fan in diretta ha dichiarato: "Mi state dicendo che avere una cultura diversa non vada bene? Mi state dicendo che mangiare cibo non italiano non vada bene? Non ho capito scusatemi".

Clarissa: 'I falsi sono Giucas e Maria'

Sempre durante la diretta, Clarissa ha parlato degli altri concorrenti conosciuti all'interno della casa più spiata d'Italia: "Io tifo per le mie due sisters, per Biagio, Valeria, Giacomo Urtis, Miriana e Sophie. Questi sono i miei amici nella casa". Riguardo, invece, ai concorrenti che, a detta sua, si sarebbero rivelati più falsi ha confessato: "Per me i falsi della casa in questo momento sono Giucas e Maria".

Alla fine della diretta Clarissa ha parlato del percorso delle sue sorelle: "Non voglio che Jessica esca dalla casa, perché sinceramente lei sta dimostrando a tutti di essere una donna con la testa sulle spalle, sono molto fiera e non sono preoccupata per lei, l'unica cosa è che è una persona molto buona".

Mentre sull'altra sorella ha detto: "Lulù è in una dinamica complicata, ha sofferto tanto di attacchi di panico, forte ansia e forte depressione. Non è una vergogna dirlo, perché è importante parlare della salute mentale. Non voglio Lulù fuori, perché è giusto che ci sia una persona onesta, vera, sincera e pura come lei. La attaccano perché sanno che è buona e fragile".