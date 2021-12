L'ospitata di Franco Bortuzzo al Grande Fratello Vip, sta facendo discutere. Nel faccia a faccia che ha avuto con Manuel dopo tre mesi, l'uomo non ha mai nominato Lulù, anzi ha cercato di evitare l'argomento come più ha potuto. Anche quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di esprimere un parere sulla fidanzata del figlio, il signore ha parlato in generale della felicità e delle scelte che si fanno e delle quali ci si deve assumere la piena responsabilità. La principessina, però, non ha colto la freddezza del suocero e si è detta tranquilla dopo la puntata del 20 dicembre.

Il papà di Bortuzzo torna al Grande Fratello Vip

Uno degli ospiti della puntata del Grande Fratello Vip del 20 dicembre, è stato il papà di Manuel. A tre mesi dal suo primo ingresso nella casa, il signor Bortuzzo è riapparso in giardino per sostenere il figlio e spronarlo ad andare avanti il più possibile nel gioco.

L'uomo ha speso bellissime parole per Giucas, Katia, Alex Belli e Aldo Montano (col quale ora condivide anche un tatuaggio), mentre ha preferito glissare sull'argomento "amore".

Chi ha assistito alla diretta del reality di lunedì 20 dicembre, infatti, non ha potuto non notare che Franco non ha mai tirato in ballo Lulù, fidanzata di suo figlio, e non ha posato lo sguardo su di lei neppure quando Alfonso Signorini gli ha chiesto di fare un commento sulla storia d'amore che stanno vivendo tra le mura di Cinecittà.

La risposta evasiva al Grande Fratello Vip

Quando il conduttore del Grande Fratello Vip gli ha fatto una precisa domanda sulla neo "nuora" Lulù, il signor Franco ha detto: "Io penso che Manuel sia tranquillo in questo momento".

"Ha 22 anni, se a lui sta bene che decida. Non sta a me dire queste cose", ha aggiunto Bortuzzo senior senza mai fare il nome della principessina che da mesi è legata al figlio.

Alfonso ha provato ad indagare su questa freddezza chiedendo al suo ospite se benedice questa unione sentimentale, e lui ha replicato: "Se lui è sereno, io sono felice".

"Lui si prende le sue responsabilità", ha concluso il padre del concorrente con un tono di voce piuttosto serioso.

La sensazione che hanno avuto la maggior parte dei telespettatori, è che Franco non approvi affatto la relazione tra Manuel e Lucrezia ma, nel rispetto del suo ragazzo, ha preferito non dirlo apertamente ma l'ha lasciato intendere quando ha tirato in ballo le scelte che si fanno e le conseguenze che queste comportano.

L'ingenuità della protagonista del Grande Fratello Vip

Prima che Manuel e Lulù raggiungessero l'equilibrio e decidessero di fidanzarsi ufficialmente, il signor Franco si è esposto molte volte per descrivere la principessina come una persona troppo diversa dal figlio.

Nel vedere il nuotatore stare male dopo le discussione con Selassié, suo padre e i suoi amici c'hanno messo la faccia per consigliargli di lasciar perdere perché lei non sarà mai la ragazza giusta né fisicamente né caratterialmente.

Il 22enne, però, ha ragionato con la propria testa e nelle ultime settimane ha drasticamente cambiato atteggiamento con la coinquilina: da un giorno all'altro, Bortuzzo si è detto innamorato di Lucrezia e pronto a vivere una storia d'amore com lei all'interno della casa del GF Vip.

Quando la nuova entrata Nathaly le ha chiesto se c'è rimasta male per la freddezza con la quale il suocero l'ha trattata, Lulù ha fatto sapere: "No perché Manu mi ha detto che ha parlato con il padre in confessionale, quando doveva decidere se restare o andarsene, e mi ha confessato che è contento di me".

Insomma, la giovane è certa di piacere alla famiglia del fidanzato e che quando il reality finirà sarà accolta a braccia aperte.