Sono ore difficili per la new-entry al Gf vip, Alessandro Basciano, dal momento che gli è stata comunicata la notizia della morte di un familiare. A divulgare la triste notizia era stata per prima la sorella, in un intervento in rete. Poche ore dopo, la produzione del reality ha aggiornato della grave perdita familiare Alessandro, che ha a sua volta informato i coinquilini vip, destando tra le reazioni più disparate nella Casa.

Piuttosto forte si è rivelata la reazione dell'ex Temptation island al lutto che, in confidenza con i coinquilini, ha ammesso di non accettare la perdita e di avere paura di essere felice.

E a stargli vicino nel momento difficile, tra gli altri compagni d'avventura, è stata anche Soleil Sorge, che gli ha dispensato una serie di consigli per affrontare il dolore.

Alessandro apprende della morte del nonno

Nelle ore della ricorrenza festiva di Santo Stefano, il 26 dicembre 2021, gli autori del Gf vip 6 in corso hanno scelto di comunicare ad Alessandro Basciano della scomparsa del nonno. Le condizioni di salute del familiare erano da tempo stazionarie, in quanto gravi. Così come ha fatto sapere il gieffino in una prima confidenza a caldo avuta con i coinquilini nella Casa.

A divulgare la triste notizia per prima era stata la sorella di Alessandro, in un commosso post condiviso su Instagram: “In questo giorno di festa te ne sei andato… mi dispiace non essere stata lì.

Nonnino ci mancherai tanto”.

Basciano reagisce incredulo al lutto

Alessandro Basciano è stato informato del lutto in occasione di un confessionale a cui è stato chiamato al Gf vip 6, nelle scorse ore. Subito dopo l'annuncio, ha quindi, poi, informato lui stesso i coinquilini vip della grave perdita, visibilmente provato. “Non stava benissimo, ha così esordito parlando della scomparsa del familiare, per poi proseguire nello sfogo a caldo.

Ha smesso di soffrire, però è il momento sbagliato adesso”.

Dopodiché, lo sfogo dell'ex Temptation island è proseguito con parole sempre più forti, sulla sua vita in generale e le paure recondite, senza risparmiarsi sulla possibilità di uscire anzitempo dal reality. “Se mi viene di uscire la sfondo la porta - ha aggiunto -.

Adesso ero sereno e arriva questa notizia. Ho quasi paura ad essere felice”.

Le reazioni della Casa al lutto di Alessandro Basciano

La triste notizia giunta al Gf vip ha destato tra le reazioni più disparate nella Casa. In particolare, Carmen Russo ha così consolato Alessandro Basciano: “La vita tua continua devi andare avanti”.

Anche Soleil Sorge è stata vicina al 32enne genovese, dopo che lui si è dichiarato attratto mentalmente da lei in una confidenza condivisa negli ultimi giorni: “Prenditi un po’ di tranquillità, vai in piscina, o in sauna da solo e concentrati. Se poi vuoi uscire fallo".

E anche la coinquilina vip a lui più vicina, con la quale si sono registrati in questi giorni dei primi sfioramenti fisici, si è fatta sentire.

Così, infatti, Sophie Codegoni ha consolato il coinquilino parlando di suo nonno: “Lui ha smesso di soffrire. Devi trovare la forza dentro di te”.

Nel frattempo c'è grande attesa generale per la nuova puntata del Gf vip, prevista per questo 27 dicembre 2021 su Canale 5. In vista della stessa la pagina Instagram del reality ha comunicato che nella diretta si assisterà, tra le altre novità, anche all'ingresso nella Casa di un nuovo concorrente. Si tratta di Kabir Bedi.