Si vivranno attimi di pura tensione nel corso delle nuove puntate di Una vita, che i telespettatori avranno modo di vedere in prima visione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato ambientato in Spagna annunciano che Marcos Bacigalupe perderà il lume della ragione e non esiterà a provare a uccidere Aurelio Quesada, quando quest'ultimo farà il nome della defunta moglie Felicia Pasamar.

Una vita: Aurelio e Marcos formano una società

Le anticipazioni di Una vita, sulle nuove puntate trasmesse nelle prossime settimane in Italia, si soffermano sulla faida tra Aurelio (Carlos de Austria) e Marcos (Marcial Alvarez).

Tutto comincerà quando il messicano e il vedovo di Felicia dovranno scegliere un avvocato per gestire la parte legale ditta che hanno costituito insieme. Quesada, a questo punto, suggerirà a Bacigalupe di assumere Miguel, in quanto fidanzato di sua figlia. All'inizio la decisione farà storcere il naso a Marcos, ma alla fine cambierà idea, così Olmedo si renderà disponibile ad aiutare il suocero nella gestione della nuova impresa, anche se i grattacapi saranno all'ordine del giorno.

Aurelio si scontra con Miguel

Nelle nuove puntate di Una vita, Miguel e Aurelio avranno un violentissimo scontro in occasione della prima riunione davanti a Marcos. Il fratello di Natalia vorrebbe far giungere in Spagna un grosso quantitativo di armi da vendere illegalmente, senza sentire prima il parere dell'altro socio.

L'avvocato, a questo punto, farà presente a Bacigalupe che non è possibile portare avanti questo affare in primis per i controlli che ci sono sulle merci estere, ma anche perché considera immorale vendere armi nel contesto storico in cui stanno vivendo.

Tuttavia Aurelio vorrebbe continuare a fare di testa sua, visto che considera l'affare molto vantaggioso per tutti.

Miguel, invece, resterà fermo nella sua decisione e Marcos appoggerà la tesi del genero.

Marcos punta un tagliacarte alla gola di Aurelio per aver nominato Felicia

Dopo gli incontri con l'avvocato, Aurelio accuserà Bacigalupe di essere troppo buono con il genero e di non essere capace a dirigere una società, dove c'è bisogno di portare tanti guadagni in cassa.

Non contento, Aurelio gli preciserà che forse sarebbe stato meglio se avesse continuato a gestire il ristorante di Felicia. Le parole del fratello di Natalia susciteranno l'ira funesta del padre di Anabel, che non esiterà a puntargli alla gola un tagliacarte con l'intenzione di farlo fuori per sempre.

Fortunatamente Bacigalupe desisterà dal suo folle proposito, minacciando Aurelio di guai peggiori se farà nuovamente il nome di Felicia (Susana Sotelo).