Le liaison con donne del mondo spettacolo avute da Giucas Casella sono diventate uno dei momenti cult della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Negli ultimi mesi l'illusionista ha sempre ribadito l'amore per la sua compagna Valeria Perilli, però non si è risparmiato nel raccontare i flirt avuti nel corso degli anni, visto che ha sempre esaltato la sua "libertà di amare". Una delle donne nominate da Giucas, Patrizia De Blanck, ha smentito in diretta e all'interno della casa le dichiarazioni dell'illusionista, ma durante il confronto Giucas ha fatto l'ennesimo nome di una sua vecchia fiamma, quello di Tina Cipollari. Dopo svariate settimane di silenzio, l'opinionista di Uomini e donne ha deciso di dire la sua e quanto pare questa volta non è arrivata una smentita.

Le storie d'amore di Giucas Casella con le 'vip'

La sesta edizione del Grande Fratello Vip, tra polemiche e discussioni, porta ai telespettatori da casa una vena ironica grazie alla presenza di Giucas Casella, che durante la permanenza all'interno della casa ha avuto modo di divertire il pubblico, ma anche di raccontare le presunte liaison avute con diverse donne del mondo dello spettacolo, tra cui quella con la sua compagna di gioco Katia Ricciarelli (si è parlato di una notte d'amore), ma anche con Patrizia De Blanck. Proprio quest'ultima però, il 30 novembre scorso, è andata nella casa più spiata di Italia per smentire tutto e rivolgendosi a Giucas ha detto: "La nostra love story è frutto della tua fantasia bacata".

Durante quella conversazione, però, è uscito fuori un altro gossip. Infatti Giucas, per difendere la sua tesi, ha detto alla contessa: "Quando facevamo il programma Il Ristorante tu venivi a casa mia [...] quando ero ancora nel reality tu chiamavi ed eri gelosa pure perché mi frequentavo con Tina Cipollari". Quindi Giucas in quel periodo avrebbe avuto più flirt in contemporanea e ha fatto questa dichiarazione proprio perché, a detta sua, l'opinionista di Uomini e Donne avrebbe potuto benissimo confermare la storia con Patrizia De Blanck; infatti anche Tina ha partecipato, tra il 2004 e il 2005, alla prima e unica edizione del reality dedicato al mondo della ristorazione (si classificò seconda).

Da quel momento in poi l'opinionista non ha mai detto la sua, fino al 30 dicembre, quando sul nuovo numero di Vero ha rilasciato un'intervista con la sua dichiarazione dei fatti.

Tina Cipollari: 'Non smentisco, metti che mi aveva imbambolata'

Tina Cipollari, durante l'intervista, non ha avuto il bisogno di fare tanti giri di parole e alla domanda se c'è stato realmente un flirt con Giucas Casella ha dichiarato: "E che ti devo dire?

Non me la sento di smentire. Metti che mi aveva imbambolata, ero in trance e non me sono accorta". Che sia solo un modo per chiudere ironicamente la questione? Intanto bisogna vedere se le parole dette da Tina verranno riportate a Giucas durante la puntata in prima serata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 3 gennaio 2022 su Canale 5.