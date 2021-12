Dovrebbe terminare tra un paio di settimane l'avventura di Manuel al Grande Fratello Vip 6. Dialogando con Katia e Carmen a cena, il ragazzo ha annunciato che a metà gennaio lascerà il gioco perché stanco fisicamente ed emotivamente. Bortuzzo si è detto certo del fatto che non arriverà mai alla finale del 14 marzo, infatti si ritirerà o il 14 o il 17 del primo mese del 2022. I sostenitori di Lulù sono preoccupati per come potrà reagire all'addio del suo amato al programma che li ha fatto incontrare più di tre mesi fa.

L'anticipazione del concorrente del Grande Fratello Vip

Stando a quello che ha dichiarato, Manuel potrebbe aver firmato un contratto con una scadenza quando ha accettato di rimanere nella casa del Grande Fratello Vip dopo la notizia del prolungamento.

Quando recentemente Katia e Carmen gli hanno chiesto come sta vivendo questo periodo di feste lontano dagli affetti, Bortuzzo ha dato una risposta che ha un po' spiazzato i telespettatori.

"Io me ne vado o il 14 o il 17 gennaio", ha fatto sapere il nuotatore alle compagne d'avventura con le quali convive da oltre tre mesi.

Il ragazzo si è detto piuttosto certo del fatto che il suo percorso tra le mura di Cinecittà sta per terminare: l'addio dovrebbe avvenire tra un paio di settimane nel corso di una puntata in diretta condotta da Alfonso Signorini dopo le festività.

L'ansia degli spettatori del Grande Fratello Vip

"Pensavate che restavo fino a marzo? No!", ha aggiunto Manuel in un breve dialogo che i più attenti fan del Grande Fratello Vip hanno intercettato lo scorso 30 dicembre guardando la diretta su Mediaset Extra.

Secondo questa informazione che ha dato lo stesso Bortuzzo, il suo addio al reality-show dovrebbe avvenire o venerdì 14 o lunedì 17 gennaio, entrambi giorni in cui è prevista una nuova puntata in prima serata.

Il bel nuotatore, dunque, è pronto ad abbandonare il gioco a quattro mesi dal debutto: era metà settembre quando il 22enne ha esordito tra le mura di Cinecittà per lanciare un messaggio di uguaglianza e normalità tra normodotati e diversamente abili.

Anche se non l'ha specificato, è probabile che il giovane abbia concordato con gli autori la sua uscita di scena: secondo molti spettatori, Manuel potrebbe ritirarsi a metà gennaio senza dover pagare una penale (come prevede il regolamento del format).

I commenti sul futuro del Grande Fratello Vip

Dopo aver sentito Manuel anticipare il suo imminente addio al Grande Fratello Vip, alcuni fan si sono esposti per manifestare la loro preoccupazione per la reazione che avrà Lulù in quel momento.

"Non sono pronta a vederla fare la forte fino al 17 e poi crollare dopo l'uscita di lui. Mi si spezza il cuore solo a pensarlo", "Aveva già detto ad Aldo che sarebbe uscito tra il 10 e il 17, non è una novità", "Manuel dice che va via a Carmen e censurano, bah", questi sono solo alcuni dei commenti che sono apparsi sui social network dopo che ha iniziato a prendere piede la notizia del ritiro di Bortuzzo dal programma.

La maggior parte dei sostenitori della coppia, è preoccupata per Lucrezia che tra un paio di settimane si ritroverà da sola a dover "combattere" contro le vippone che non la sopportano più.

Katia, Manila e Sophie sono solo alcune delle concorrenti che non vedono l'ora di nominare la principessina per svariati motivi: il poco apporto che dà nelle pulizie di casa, i malesseri che inventerebbe pur di non rispettare il suo turno in cucina, le cose poco carine che dice a Codegoni per difendere la sorella Jessica, l'influenza negativa che avrebbe su Manuel da quando si sono fidanzati ufficialmente davanti alle telecamere.