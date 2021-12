Al Grande Fratello Vip continua la ormai quasi storia d'amore tra Alex Belli e Soleil Sorge. Durante la serata del 30 novembre i due si concedono un momento di tranquillità in sauna dove parlano di loro due e Alex si lascia andare a delle confessioni su Delia Duran, sua moglie.

GF Vip, Alex furioso con Delia

Durante la giornata del 30 novembre Alex Belli ha riflettuto sul rapporto con sua moglie all'infuori della casa del Grande Fratello Vip. L'attore non ha preso bene l'atteggiamento della moglie nel continuare a criticarlo sui social e quindi di metterlo in una posizione scomoda.

Durante la sauna, Alex si lascia andare ad uno sfogo su sua moglie, dicendo:"Perché non si tiene le cose per se? Perché deve sempre scrivere tutto in pubblico? Quando uscirò dalla casa avrò tante cose da dirle, se continua a pubblicare tutto ciò che pensa, mi mette in una brutta situazione.'' Lo sfogo dell'attore non si è placato e ha continuato dicendo: "Stai a casa ferma a non fare nulla e spegni questo televisore, non guardarmi più'! Come devo dirglielo di non guardarmi più? Ha i conti correnti pieni e ancora rompe. Ha i conti correnti bancari a disposizione ma stattene a casa e non rompere". Soleil d'altro canto invita Belli a mettersi nei panni della persona che sta a casa e lo sta guardando, a come questa situazione per lei sia difficile.

Le parole dell'attore sono parole dure e dettate forse anche dalla rabbia ma che fanno pensare che ormai Alex Belli sia arrivato al culmine e non riesce più a trattenersi nei confronti di Soleil anche sr non vorrebbe creare malessere a sua moglie Delia.

GF Vip, Biagio D'anelli confessa che Soleil prova dei sentimenti per Belli

Biagio D'Anelli da lunedì è diventato un concorrente ufficiale della nuova edizione del Grande Fratello Vip e dopo poche ore nella casa ha deciso di avere un confronto con Alex Belli e di dirgli la sua in merito al triangolo con Soleil e Delia. Dopo aver confessato i suoi sentimenti alla influencer, l'attore si reca da Biagio e si confessa dicendo di essere arrivati ad un punto del loro rapporto dove non riescono più a gestire questa situazione, dicendo che gli sguardi dubbiosi di Soleil gli hanno fatto male, ma poi si sono chiariti di notte e lui vorrebbe mantenere la sua vita cosi com'è ora.

Alex parla poi di Delia dicendo a Biagio che quando l'ha vista per la prima volta, si è innamorato e ha trovato quella persone che lo stabilizza per lui è una musa e sul suo rapporto all'interno della casa con Sorge confessa: "Questa è una roba bella, ma è diverso dal mio rapporto con Delia". Dopo aver ascoltato lo sfogo di Belli, Biagio esprime la sua opinione dicendo: "Eravate belli, non eravate la Turandot. Tu fratello caro sei un attore, ma se baci così bene allora vai ad Hollywood. Scegli quello che è meglio per te. Lei (Soleil) è presa di brutto".