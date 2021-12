Il rapporto tra Alex Belli e Soleil Sorge continua ad essere uno degli argomenti più discussi e chiacchierati di questo Grande Fratello Vip 6. I due sono costantemente al centro dell'attenzione e delle dinamiche dopo che l'attore ha scelto di dichiararsi apertamente all'ex protagonista di Uomini e donne, confessandole il suo amore. Ebbene, a distanza di qualche giorno da quelle parole di Alex, anche Soleil ha scelto di essere limpida e sincera al punto da confermare il fatto che tra lei e Alex sia "vero amore".

La dichiarazione d'amore di Soleil Sorge per Alex al Grande Fratello Vip 6

Nel dettaglio, subito dopo l'ultima puntata serale del GF Vip in onda su Canale 5, Soleil ha avuto modo di confrontarsi nuovamente con Alex Belli e, questa volta, ha ammesso tutti i suoi reali sentimenti all'attore che sembra averle conquistato il cuore.

La giovane influencer si è lasciata andare a delle dichiarazioni molto forti, che non sono passate inosservate e per la prima volta anche lei ha parlato di amore nei confronti dell'attore.

Fino a questo momento, infatti, soltanto Alex Belli si era lasciato andare completamente nei confronti di Sorge, rivelando apertamente di essersi innamorato di lei e di non riuscire a starle alla larga all'interno della casa di Cinecittà.

Questa volta, invece, è stata Soleil a prendere in mano le redini della situazione, confessando apertamente i sentimenti che prova nei confronti di Alex.

'Non devi scappare', sbotta Soleil Sorge

"Che ci sia vero amore tra di noi è un dato di fatto", ha ammesso Soleil Sorge senza troppi giri di parole aggiungendo poi di non aver gradito le affermazioni di Alex che in puntata ha ammesso di essere pronto ad uscire nel caso in cui fosse sua moglie Delia Duran a chiederglielo.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

"Tu non devi scappare", ha ammesso Soleil sottolineando il fatto che Alex non riesce a stargli alla larga all'interno della casa del GF Vip ma questo potrebbe accedere anche nel momento in cui lasceranno il reality show e torneranno alla vita reale di tutti i giorni.

Soleil e Alex sempre più complici al GF Vip

"Forse è meglio capire cosa accade tra di noi e tra te e Delia", ha concluso Soleil che ha così provato a convincere Alex a cercare delle risposte concrete che siano in grado di aiutarlo a capire cosa vuole per davvero.

Come si evolverà a questo punto la situazione? Dopo la dichiarazione da parte di Soleil, cambierà qualcosa nel rapporto tra i due protagonisti di questo Grande Fratello Vip?

I dubbi restano e intanto, in vista della prossima puntata serale del 10 dicembre, non si esclude un possibile ritorno in scena della moglie di Alex, la quale potrebbe chiedere un nuovo confronto con suo marito.