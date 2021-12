Il Paradiso delle Signore 6 è confermato nella settimana che va dal 3 al 7 gennaio 2022 con i nuovi episodi in prima visione assoluta che segneranno il ritorno ufficiale in tv, dopo la pausa natalizia. Tante le sorprese e i colpi di scena che ci saranno nel corso di questi appuntamenti, a partire dal ritorno di Sandro che si farà di nuovo presente nella vita della sua ex Tina Amato. Spazio anche al ritorno di Flavia, la quale ritornerà di nuovo in città e dovrà fare i conti con la sua nemica Adelaide.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6 settimana 3-7 gennaio 2022

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 che andranno in onda fino al prossimo 7 gennaio 2022, rivelano che ci sarà spazio per il rientro in città di Flavia, assente da un po' di tempo.

La mamma di Ludovica sarà nuovamente presente in città e, di conseguenza, questa situazione porterà la giovane Ludovica a dover prendere delle decisioni inaspettate.

Non avendola messa al corrente della sua relazione con Marcello Barbieri, ecco che Ludovica deciderà di mandare via il suo fidanzato, per evitare brutte sorprese alla mamma.

Ma, il ritorno di Flavia non renderà felice neppure un'altra protagonista del grande magazzino più famoso del piccolo schermo.

Trattasi della contessa Adelaide, la quale si ritroverà di nuovo a dover avere a che fare con la sua acerrima nemica.

Si riaccende lo scontro tra Adelaide e Flavia

Tra le due donne, infatti, non corre affatto buon sangue e, con il ritorno in scena di Flavia si riaccenderà di nuovo lo scontro al vetriolo con la contessa Adelaide, al punto che le due si ritroveranno ancora una volta in piena guerra.

In attesa di scoprire come Ludovica gestirà la situazione della sua tresca clandestina con Marcello e quali saranno anche le conseguenze del rapporto tra Flavia e la contessa, le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 previste fino al 7 gennaio 2022, rivelano che si tornerà a parlare anche delle vicende di Tina.

La giovane figlia di Agnese, infatti, si ritroverà a dover fare i conti con una telefonata del tutto inaspettata che non la lascerà affatto indifferente.

Tina rifiuta il suo ex Sandro: trame Il Paradiso delle signore 3-7 gennaio 2022

A telefonarla, infatti, sarà il suo ex Sandro che tornerà a farsi vivo nella sua vita e chiederà di poter parlare con lei per avere sue informazioni.

Tuttavia, non sarà Tina a rispondere al telefono in quel momento e così chiederà di mentire a Sandro: la ragazza, infatti, non avrà intenzione di parlare con il suo ex e così non si farà problemi a rifiutarlo.

Spazio anche alle vicende di Marco e Gemma: gli spoiler de Il Paradiso delle signore 6 fino al 7 gennaio 2022 rivelano che il giovane nipote della contessa spronerà in tutti i modi la ragazza a riprendere ad andare a cavallo.

Per la Zanatta, però, non sarà facile tornare alla sua vecchia passione, dato che l'equitazione riaprirà delle vecchie ferite nel suo cuore. Riuscirà Marco a far sì che Gemma superi tutto nel migliore dei modi?

Occhi puntati anche su Vittorio e Umberto: con l'arrivo del nuovo anno, i due avranno intenzione di allargare il loro giro di affari, motivo per il quale Guarnieri penserà di portare la rivista del Paradiso Market anche in edicola, così da poter permettere al maggior numero di persone di conoscerla.