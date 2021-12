Il Paradiso delle Signore 6 viene trasmesso dal lunedì al venerdì alle ore 15:55 sulla rete ammiraglia Rai e sulla piattaforma in streaming RaiPlay. Le anticipazioni della fiction daily italiana per l'episodio 83 della sesta stagione raccontano che Veronica (Valentina Bartolo) troverà un vecchio attestato di equitazione appartenente a Gemma (Gaia Bavaro). Flora (Lucrezia Massari), intanto, comunicherà alla contessa Adelaide (Vanessa Gravina) e al commendatore Umberto (Roberto Farnesi) di volersene andare da Villa Guarnieri, nel frattempo Vittorio (Alessandro Tersigni) e il suo staff non sapranno ancora come soddisfare le richieste degli americani.

L'operazione alle corde vocali di Tina (Neva Leoni), invece, andrà bene, mentre Gloria (Lara Komar) consegnerà a Ezio (Massimo Poggio) il braccialetto di Stefania (Grace Ambrose).

Veronica troverà un vecchio attestato di equitazione appartenente a Gemma

Gli spoiler della soap opera per la puntata di martedì 12 gennaio anticipano che Veronica troverà casualmente un vecchio attestato di equitazione della figlia Gemma.

La giovane Zanatta ha smesso di cavalcare e di coltivare una delle sue passioni da quando il padre è venuto a mancare.

Questa è la motivazione principale per la quale Gemma associa l'equitazione ad alcuni momenti dolorosi del proprio passato.

Gemma riuscirà a superare i traumi passati e tornerà a fare equitazione?

Flora, intanto, comunicherà alla contessa Adelaide e al commendatore Umberto di volersene andare da Villa Guarnieri.

L'operazione alle corde vocali di Tina andrà a buon fine

Le anticipazioni della fiction daily per l'episodio di martedì 12 gennaio riportano che la ditta Palmieri continuerà a non essere in grado di soddisfare appieno le richieste degli americani.

A tal proposito sia Vittorio che il team del grande magazzino milanese brancoleranno nel buio, non riuscendo a trovare una soluzione idonea.

A casa Amato, invece, giungerà la felice notizia che tutti stavano aspettando: l'intervento alle corde vocali di Tina è andato bene.

Gloria ritroverà il braccialetto di Stefania e lo darà a Ezio

Le trame della soap opera per la puntata di martedì 12 gennaio svelano che il braccialetto con nome e data di nascita di Stefania verrà ritrovato da Gloria.

La capo commessa, non sapendo come comportarsi a riguardo, deciderà di dare tale bracciale a Ezio.

Quest'ultimo non sarà molto sicuro su come agire: deve restituirlo alla figlia oppure no?

Il signor Colombo, infine, deciderà di chiedere consiglio su cosa fare a riguardo alla compagna Veronica.