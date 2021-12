Le nuove puntate de Il Paradiso delle Signore 6 tornano su Rai 1 dal 3 gennaio 2022, con tantissime trame che terranno incollati i telespettatori al piccolo schermo. Centrale sarà il personaggio di Tina, che riserverà molte sorprese. La giovane Amato è tornata inaspettatamente a Milano dopo diverso tempo. La sua vita non è felice come ha sempre fatto credere ad Agnese, Giuseppe e Salvatore. La carriera di cantante famosa si è interrotta per un importante problema alle corde vocali e il suo matrimonio con Sandro è stato un fallimento. Ma cosa è davvero successo tra i due?

Le anticipazioni svelano che Recalcati si farà risentire e l'atteggiamento di Tina desterà molti sospetti.

Il Paradiso delle signore 6 anticipazioni nuove puntate 2022

Sembra, almeno per ora, che la famiglia Amato stia respirando un po' di tranquillità. Giuseppe è in Germania e i fan di Armando e Agnese sperano che ci resti per sempre, così da far vivere a questa coppia l'amore che si merita. Gli occhi della signora Amato finalmente brillano di quella luce persa da tempo e il marito è tutto del buon Ferraris, che ha saputo aspettare con pazienza la donna della sua vita. Salvatore l'ha perdonata, scusandosi per il suo comportamento.

Le anticipazioni delle nuove puntate Il Paradiso delle signore 6, in onda su Rai 1 a partire dal 3 gennaio 2022, svelano che Agnese riceverà un'altra bella notizia: Tina deciderà di sottoporsi all'operazione alle corde vocali che aveva rimandato proprio per starle vicino dopo il collasso che l'aveva colta all'improvviso.

La data sarà fissata e tutto sarà pronto. Tuttavia un altro evento inaspettato metterà alla prova la giovane Amato.

Tina ha tradito Sandro? Anticipazioni Il Paradiso delle signore 6

Continuando con le anticipazioni degli episodi inediti de Il Paradiso delle signore 6, Sandro telefonerà improvvisamente a casa Amato in cerca di Tina.

É ora di vincere! Partecipa GRATIS al nostro concorso

La giovane si negherà, pregando di inventare una scusa. Come mai questo strano atteggiamento?

Nelle precedenti puntate Tina ha confidato a Salvo e Vittorio il fatto di essere stata tradita da Sandro, che avrebbe intrecciato una storia parallela con un'altra donna. I dettagli sono stati molto scarni e lo sguardo di Tina era piuttosto sfuggente.

Non si esclude che la giovane Amato possa aver mentito per nascondere un'altra verità.

E se invece fosse stata lei a tradire il marito? Quel che è certo è che Sandro tornerà nelle nuove puntate de Il Paradiso delle signore 6 e che solo lui potrà raccontare come sono andate davvero le cose tra lei e Tina.

Vittorio invece, dopo un primo avvicinamento con la bella Amato e quel bacio mancato, troverà di nuovo l'amore con una donna del suo passato. A voi le previsioni sulla fortunata.