Innumerevoli colpi di scena caratterizzeranno le puntate de Il Paradiso delle Signore trasmesse dal 13 al 17 dicembre su Rai 1. Le trame della soap opera rivela che Agnese Amato troverà il coraggio di raccontare al figlio Salvatore la verità su suo padre Giuseppe.

Il Paradiso delle signore, puntate 13-17 dicembre: Agnese confessa a Vittorio che Giuseppe ha una doppia vita

Le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle signore trasmesse dal 13 al 17 dicembre rivelano che Tina rinuncerà a presentarsi in clinica per l'intervento alla gola. La ragazza, infatti, deciderà di stare vicina alla madre, ancora sofferente per i problemi familiari con Salvatore.

A tal proposito, Anna disapproverà il comportamento troppo freddo del fidanzato nei confronti della mamma. Di conseguenza, Imbriani deciderà di prendere le distanze da lui.

Il grande magazzino, invece, aiuterà un centro per i poveri destinato a chiudere in occasione del Natale. Flora porterà avanti le indagini sulla morte del padre, avvenuta negli Stati Uniti. La stilista, a questo punto, racconterà a Ludovica cos'è venuta a sapere sulla famiglia Guarnieri. Alla fine, Brancia convincerà Ravasi a non mettersi contro il commendatore e la contessa.

Infine Agnese confesserà a Vittorio che Giuseppe ha una doppia vita, dopo essere stata invitata a prendere alcuni giorni di pausa per aver lasciato un ferro da stiro accesso in sartoria.

Salvatore apprende la verità sul padre e torna a casa

Nelle nuove puntate de Il Paradiso, Flora deciderà di passare il Natale in America mentre Ezio scoprirà il motivo per il quale Gemma è rimasta indifferente davanti all'acquisto del nuovo presepe.

Vittorio, invece, cercherà di convincere Agnese a raccontare tutta la verità sul padre ai suoi figli.

Di conseguenza, il direttore farà in modo di lasciarla sola con Salvatore affinché possano finalmente chiarirsi. Alla fine, il giovane Amato, saputo tutto sul padre, deciderà di tornare a casa con grande felicità della madre.

Intanto il comportamento di Nino insospettirà sia Dora che Armando. Agnese, invece, sarà libera di parlare dell'amore instaurato con il capo-magazziniere dopo essersi riappacificata con entrambi i figli.

Flora non procede contro i Guarnieri

Flora rimarrà sconvolta dalle rivelazioni che ha scoperto su Umberto e cognata nei confronti di Achille. Gemma e Stefania, intanto, inviteranno Ezio e Veronica a sposarsi mentre Dora sarà turbata dopo la lettura del bigliettino, appeso da Nino sull'albero di Natale.

Salvatore capirà che Armando è realmente innamorato di sua mamma. Flora, invece, sceglierà di non procedere contro i Guarnieri. Più tardi, la stilista farà un regalo a tutte le veneri prima d'intraprendere un viaggio oltreoceano.

Marco, invece, rimarrà scosso quando scoprirà il triste passato di Gemma. A tal proposito, quest'ultima troverà un regalo nel suo armadietto che le ricorderà il momento in cui allestiva il presepe insieme al suo defunto papà.

Don Saverio scoprirà che Nino è entrato in crisi, tanto che Irene spingerà Dora a corteggiarlo. Infine Anna non riuscirà a svelare a Salvatore la verità su sua figlia in quanto teme di essere giudicata male e per questo prenderà una decisione che farà male ad entrambi.