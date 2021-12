Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera turca 'Love is in the air', che racconta la vita, i dolori e gli amori di alcuni amici residenti nella Istanbul dei giorni nostri. Le nuove puntate si riferiscono agli episodi inediti che andranno in onda in Italia dal 3 al 7 gennaio 2022, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle ore 16:45.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sulla reticenza di Serkan nel conoscere meglio Kiraz, sull'inganno ideato da Aydan per avere l'affidamento della nipote, sulla scomparsa di Kiraz nel giorno del suo compleanno, sulla volontà di Serkan di voler recuperare il rapporto con la bambina e sull'arrivo di una nuova pedagogista.

Serkan ritrova la figlia

Le anticipazioni di 'Love is in the air' ci segnalano che Serkan si rifiuterà di entrare a far parte della vita della figlia perché troppo preoccupato di doverla lasciare sola nel caso in cui la sua malattia si dovesse ripresentare. Preoccupato, Bolat si rivolgerà al medico che lo rassicurerà affermando che, dopo cinque anni dalla fine della malattia, questa non si sarebbe più ripresentata. A quel punto, Serkan cambierà idea decidendo di voler recuperare il rapporto con Kiraz. Più tardi, avrà modo di visionare alcuni video, girati da Eda, riguardanti la loro storia: quei video lo faranno riflettere a lungo sul loro rapporto. Nel frattempo, Aydan contatterà Kemal per farsi aiutare ad ottenere a tutti i costi l'affidamento della nipote.

Nel giorno del suo compleanno, Kiraz sparirà momentaneamente, mettendo in allarme i suoi genitori. Serkan parteciperà alle ricerche della bambina, trovandola poco dopo mentre sarà in procinto di far volare un palloncino con un biglietto su cui c'è scritto "papà oggi è il mio compleanno". Ritornata a casa sana e salva, la piccola si rifiuterà di soffiare le candeline senza la presenza del padre.

A quel punto, farà il suo ingresso alla festa Serkan travestito da astronauta per riportare il palloncino a Kiraz.

Aydan vuole l'affidamento della nipote

Nel tentativo di avere l'affidamento della nipote, Aydan farà firmare a Serkan dei documenti, fingendo che siano utili soltanto per il riconoscimento della figlia. Fatto ciò, la donna invierà i documenti a Kemal, chiedendogli di avviare le pratiche legali del caso.

Non sapendo che Serkan si trova di notte nel suo giardino, Eda lo scambierà per un malintenzionato e lo bagnerà completamente con gli irrigatori, attaccandolo con una mazza giocattolo. Piril ed Engin soffriranno particolarmente il loro ruolo di genitori, mentre le coppie formate da Pina e Kerem e Melek e Burak intensificheranno la loro frequentazione. Nel tentativo di consolidare il suo rapporto con Kiraz, Serkan contatterà una pedagogista che finirà per infastidire Eda.