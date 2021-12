Continua l'appuntamento settimanale con la soap italiana Il Paradiso delle Signore. Una nuova puntata andrà in onda martedì 14 dicembre 2021 e le anticipazioni da poco diffuse rivelano che non mancheranno i colpi di scena. In vista del Natale, il signor Colombo comprerà un presepe da mettere nella nuova casa dove abita con la compagna Veronica e le figlie Gemma e Stefania. Nel frattempo la contessina Brancia di Montalto consiglierà a Flora di non farsi nemici i Guarnieri, in merito alla questione di Achille. Intanto la giovane stilista comunicherà ad Umberto di voler trascorrere le vacanze natalizie in America.

Agnese invece confiderà a Vittorio il tradimento di Giuseppe.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore, Flora lascia Milano per le vacanze di Natale

Nel corso della sessantasettesima puntata de Il Paradiso delle Signore, che andrà in onda martedì 14 dicembre 2021, Gemma rimarrà senza parole dopo aver visto il presepe acquistato da Ezio. La giovane commessa non potrà fare a meno di ricordare i momenti trascorsi insieme al padre quando era piccola. Momenti che rimarranno sempre vivi nel cuore e nella mente della Zanatta, dopo la morte del suo caro papà. Tuttavia Stefania cercherà di supportare la sorellastra, spiegando al padre il vero motivo della sua reazione. Nel frattempo Ludovica farà di tutto per convincere Flora di non mettersi contro i Guarnieri.

Dopo aver appreso del flirt tra la Gentile e Umberto, la contessina Brancia supporterà la sua amica. Intanto il commendatore verrà a conoscenza dei progetti natalizi della giovane Ravasi: trascorrerà le vacanze in America.

Il Paradiso 6, Agnese si sfoga con Conti

Le trame della nuova puntata de Il Paradiso delle Signore, che verrà trasmessa il 14/12, rivelano nel dettaglio che Agnese inizierà finalmente a prendere in mano la sua vita.

Dopo il suo malore, la sarta deciderà di non tenersi tutto dentro e racconterà a Vittorio tutte le bugie di Giuseppe. Tuttavia il direttore del grande magazzino consiglierà alla donna di confessare tutta la verità sul signor Amato a Salvatore. Secondo il dottor Conti, sarebbe giusto che il socio della Caffetteria capisca chi sia veramente il padre.

Intanto Salvo continuerà a comportarsi male con la madre. Il suo comportamento non farà altro che alimentare le paure di Anna. La signorina Imbriani sarà turbata per il carattere del suo fidanzato e piano piano continuerà ad allontanarsi da lui. Nel frattempo il direttore dell'atelier inviterà a cena Tina, per fare in modo che Agnese rimanga da sola con il figlio. Lo scopo di Vittorio sarà quello che madre e figlio possano presto riconciliarsi e mettere da parte quanto accaduto.