Ieri, 12 dicembre, è andata in onda una nuova punta di Amici, il seguitissimo talent show firmato Maria De Filppi. Ai cantanti della scuola più famosa d'Italia durante la settimana era stato assegnato un compito proprio in vista della puntata di domenica: scegliere una cover che rappresentasse per loro un momento importante. Luca D'Alessio, in arte LDA, ha scelto una canzone dei Gemelli Diversi completandola con delle barre scritte da lui per renderla ancora più personale, il tutto con una dedica speciale: ai genitori e in particolare alla loro separazione.

LDA e la cover per i genitori

Prima di ogni esibizione, Maria De Filippi ha letto un messaggio scritto dagli allievi per far capire meglio ciò che avrebbero fatto e il perché della scelta della canzone. Luca ha aperto il suo cuore parlando di quello che è probabilmente il suo ricordo più caro, ovvero un Natale passato con mamma Carmela e papà Gigi D’Alessio seduti accanto a lui: "Due genitori fantastici che non cambierei mai, per nulla al mondo", ha affermato. LDA per raccontare la storia della separazione dei suoi genitori ha scelto come cover il brano dei Gemelli Diversi 'Un attimo ancora', aggiungendo delle barre per renderla ancora più sua ed esprimere al meglio il suo messaggio. Il ragazzo era ancora un bambino quando i suoi hanno deciso di dividere le loro strade e non ha mai nascosto di averne sofferto.

LDA: 'Ho voluto parlarne come se fossi ancora un ragazzino'

Diverse volte infatti LDA ha raccontato di come abbia trascorso gli anni dell’infanzia diviso tra i genitori vivendo una famiglia allargata. Ma poi crescendo ha capito il motivo che li ha portati al divorzio e oggi si dice sereno. Ieri nello specifico ha precisato di aver "voluto parlare di questo argomento come se fossi ancora un ragazzino piccolo.

Perché quando sei un bambino non riesci a vedere tua mamma e tuo padre come delle persone, ma come dei genitori. Poi quando cresci e maturi capisci che sono persone e che a volte si prendono delle scelte per il bene di tutti".

A questo proposito ha specificato di come, quando si è più piccoli, si faccia più fatica a capire determinate cose finendo per travisarle, come lo stare lontano dai genitori per diverso tempo arrivando persino a pensare che non vogliano stare con te.

"Però crescendo capisci che sta andando a lavorare per non farti mancare nulla”. E ha aggiunto che la decisione di parlarne è stata dettata dalla voglia di farlo anche per chi come lui ha vissuto questa situazione "perché ormai è paradossalmente la normalità e di stare tranquilli perché ovviamente i genitori li amano”.

Gara cantanti, Sabrina Ferilli giudice speciale

Nella gara dei cantanti di ieri è stata chiamata a giudicare le esibizioni Sabrina Ferilli, reduce dal suo impegno a “Tu sì que vales”, i cui voti sarebbero andati a stilare la classifica finale dei ragazzi con gli ultimi posti automaticamente in sfida. Il tema della gara era “Quello che per me è importante” e il primo a sciogliere il ghiaccio è stato proprio LDA con il brano 'Un attimo ancora' scrivendo barre sul divorzio dei genitori.

L'attrice ha apprezzato molto la scelta del ragazzo, le parole utilizzate per spiegare le sensazioni che ha vissuto e la sua interpretazione della separazione, riscontrando nel 18enne una certa maturità: “Le emozioni sono sempre quelle, sono sicura che anche oggi stai male per quello che hai vissuto, ma crescendo si hanno più mezzi per elaborare tante cose e si trovano delle giustificazioni credibili per andare avanti”. Il voto per LDA è stato un bel 9 che gli ha garantito il secondo posto senza andare in sfida.