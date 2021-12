Il Paradiso delle Signore ci farà compagnia anche nella settimana di Natale. Che cosa accadrà nelle prossime puntate in programma da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre su Rai 1? A quanto pare, al centro dell’attenzione ci sarà la famiglia Colombo-Zanatta, visto che Teresio avrà intenzione di sposare la sua nuova compagna, ma per farlo dovrà chiedere alla moglie Gloria un favore inatteso. Nel frattempo, i personaggi che animano il Grande Magazzino di Milano saranno impegnati con i preparativi del Natale.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: il desiderio di Armando e Agnese per Natale

Gemma nasconderà alla sua famiglia la vera identità del corteggiatore che le ha regalato il Benino. Armando e Agnese finalmente saranno liberi di professare il loro amore, invece, Salvatore non se la passerà molto bene a causa della scelta di Anna. Il ragazzo, però, non avrà nessuna intenzione di lasciarla andare, anzi, farà di tutto per convincerla a rimettersi con lui. La giovane madre, però, sarà irremovibile. Mentre tutti saranno indaffarati con le feste natalizie, Adelaide cadrà nel tunnel della malinconia perché tutti i suoi cari sono lontani. Vittorio affiancherà Stefania a Marco per un’intervista da inserire nel prossimo numero del Paradiso Market, e la giovane Colombo preferirà non dire a Gemma di questo incarico per non ingelosirla.

Armando e Agnese vorrebbero festeggiare il Natale insieme e così decideranno di informare Tina e Salvo. Irene, invece, si metterà in testa di preparare il cenone natalizio in casa. Teresio vorrebbe sposare Veronica, ma potrà farlo solo quando annullerà il suo precedente matrimonio con Gloria. Nino, intanto, sarà sempre più convinto di voler lasciare il seminario.

Grazie all’intervista fatta da Stefania, il signor Conti sfornerà un’altra idea per il suo Grande Magazzino milanese.

Teresio trova un modo per annullare il suo precedente matrimonio

Beatrice proporrà a Vittorio di trascorrere le feste di Natale insieme. Dora, nel frattempo, confiderà ad Armando che vorrebbe invitare Nino alla cena della Vigilia e gli chiederà dei consigli.

Nel mentre, al Paradiso delle Signore andrà avanti la donazione di oggetti di grande valore per la riffa natalizia organizzata per le persone povere che vivono nella casa-famiglia gestita da don Saverio. Teresio comunicherà a Gloria la sua intenzione di sposare Veronica e le chiederà di falsificare il suo certificato di morte per diventare tecnicamente vedovo.

Arriva Babbo Natale nelle prossime puntate de Il Paradiso delle Signore

Salvatore non avrà intenzione di mollare l’osso e chiederà qualche consiglio a Roberto su come convincere Anna a ricongiungersi a lui. La giovane Vianello, spinta dai consigli del signor Ferraris, inviterà Nino a trascorrere la Vigilia di Natale insieme. Al Paradiso delle Signore, Armando si spoglierà delle vesti di capo magazziniere e si trasformerà in Babbo Natale, per la gioia dei bambini.

Approfittando dell’assenza di Teresio e Veronica, Gemma inviterà Marco a trascorrere la Vigilia in casa Colombo. Stefania, però, lo verrà a sapere e deciderà di rinunciare alla serata con le amiche per tenere d’occhio i due piccioncini.

Con grande sorpresa, Ludovica e Marcello riceveranno un invito a cena dalla contessa di Sant’Erasmo a Villa Guarnieri. Dora e Nino si avvicineranno sempre di più e tra i due scapperà un bacio. Nel frattempo, Salvatore farà una sorpresa ad Anna: una pigotta cucita da Agnese per la figlia della giovane Imbriani. La pigotta è una bambola di pezza. Serena tornerà a casa per le feste natalizie e sarà felice di trascorrerle con lo zio Vittorio. Le Veneri inviteranno la capo commessa Gloria a trascorrere la Vigilia insieme e la donna accetterà molto volentieri, mentre Armando si presenterà a casa Amato per il cenone organizzato da Agnese e i suoi figli.