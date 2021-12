Secondo le ultime anticipazioni della serie televisiva italiana Tutta colpa di Freud, nella terza puntata della prima stagione che andrà in onda mercoledì 15 dicembre in prima serata alle 21:25 su Canale 5, ci saranno tantissime novità e colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, continueranno le avventure di Francesco Taramelli, personaggio interpretato da Claudio Bisio, che sarà sempre più vicino alla sua psicanalista Anna Cafini.

Nel frattempo, anche le figlie di Francesco saranno alle prese con i loro problemi. Marta vorrà prendersi la sua vendetta contro il suo ex amante Ettore e per fare ciò si farà aiutare da Riccardo.

Intanto, Emma proverà dei sentimenti nei confronti di Claudio e così deciderà di baciarlo. Infine, Sara dopo aver baciato un'altra donna si sentirà in colpa nei confronti di Filippo e vorrà lasciare il lavoro in albergo.

Francesco sarà sempre più attratto dalla sua psicanalista Anna

Nella terza puntata in onda mercoledì 15 dicembre, Francesco finirà nei guai, in quanto si sentirà sempre più preso dalla sua psicanalista Anna. Infatti, l'uomo starà vivendo una fase della sua vita che viene definita transfert.

Nel mentre però, anche Emma avrà dei problemi sentimentali, in quanto non riuscirà più a nascondere i sentimenti che prova per Claudio. Proprio per questo motivo, la donna deciderà di avere coraggio e di portare rispetto ai suoi sentimenti e, infatti, deciderà di baciarlo.

Marta otterrà la sua rivincita su Ettore

Inoltre, nel corso del terzo appuntamento con la fiction Tutta colpa di Freud, tornerà alla riscossa anche l'altra figlia di Francesco, Marta. Infatti, quest'ultima avrà un conto in sospeso con Ettore, il suo ex amante. La donna, però, potrà contare su Riccardo, l'avvocato che ha conosciuto che avrà intenzione di supportarla al massimo per farla ottenere la sua rivincita sull'uomo.

E infatti, Marta riuscirà nel suo intento.

Sara vorrà lasciare il lavoro in albergo

Successivamente, Sara prenderà una decisione molto drastica, proprio alcuni giorni dopo aver celebrato il suo matrimonio. In particolare, la ragazza dopo che è stata beccata dal marito mentre baciava un'altra donna, non se la sentirà più di lavorare in albergo, insieme a quest'ultimo e la sua famiglia.

Nel frattempo, Matteo e Chiara avranno un incontro decisamente bollente, le cui conseguenze saranno completamente inaspettate.

Non ci resta che attendere la messa in onda televisiva della prossima puntata della fiction targata Mediaset, per scoprire ulteriori novità sulle vicende dello psicologo Francesco e delle sue figlie. Intanto, per chi volesse rivedere gli episodi precedenti di Tutta colpa di Freud, potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset play.