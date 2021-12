Nella casa del Grande Fratello Vip è tempo di chiarimenti. L'avvicinamento tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano ha smosso Gianmaria Antinolfi, che ha deciso di parlare all'ex tentatore di Temptation Island. Nella notte del 26 dicembre i due hanno deciso di parlarsi e confrontarsi su quanto sta accadendo negli ultimi giorni. Gianmaria pare non aver sofferto dell'avvicinamento della bionda ad Alessandro, ma è arrivato alla conclusione che la sua storia con Sophie sia terminata prima dell'arrivo di Basciano nella casa dl GFVip.

Le fragilità di Alessandro Basciano

Alessandro Basciano, il nuovo concorrente del Grande Fratello Vip, ha scoperto il 26 dicembre della scomparsa del nonno. La notizia ha sconvolto il ragazzo, tanto che ha deciso di rifugiarsi in sauna. Inaspettatamente a raggiungerlo è stato Gianmaria Antinolfi. Quest'ultimo si è reso disponibile nell'ascoltare lo sfogo dell'ex tentatore. Basciano durante la chiacchierata con l'imprenditore napoletano, ha riferito di soffrire ancora per la sua storia d'amore finita e che all'interno della casa ha voluto iniziare un percorso di autostima. D'altro canto, Antinolfi ha consigliato al ragazzo di viversi quest'esperienza e di imparare dal passato. "Domani è un altro giorno.

È il bello della vita", ha affermato Gianmaria.

Alessandro e Gianmaria parlano di Sophie

Nella chiacchierata è stato impossibile non aprire l'argomento Sophie. Quest'ultima, all'inizio del suo percorso, aveva instaurato un legame forte con Gianmaria, ma dopo l'ingresso di Basciano, qualcosa è cambiato. Negli ultimi giorni Codegoni si è avvinata al nuovo vippone e il flirt con Gianmaria è diventato soltanto un ricordo.

Dopo la puntata del 20 dicembre, è stato proprio Gianmaria a rendersi conto che la storia con la bionda era finita, tanto da decidere di lasciarla. Nella sauna, quindi, Alessandro non ha potuto fare a meno di menzionare quanto accaduto. "Se non ci fosse stato questo 'ostacolo' saremmo andati sicuramente d'accordo, ad oggi ti chiedo scusa", ha detto Basciano con tono dispiaciuto.

Secondo le sue parole, infatti, se non ci fosse stata Sophie tra i due sarebbe nata una bella amicizia. "Ti puoi permettere chi c... ti pare. Tu sei un vero uomo", ha affermato l'ex tentatore di Temptation Island facendo intendere di nutrire una forte stima nei confronti di Antinolfi. Il napoletano, in risposta a Basciano, ha riferito di aver capito di non essere fatto per Sophie dapprima dell'ingresso del ragazzo al GFVip. "Sono stato quasi contento altrimenti avrei perso altro tempo. Dall'altro lato non sentiva le stesse cose, capita. Prima del tuo ingresso mi sono preso del tempo per capire", ha detto Antinolfi tranquillizzando Alessandro. Con queste parole, infatti, l'imprenditore ha chiarito che la fine della storia con Sophie non è da attribuire al nuovo vippone, ma bensì che i due non erano compatibili.