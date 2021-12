I fan di Soleil Sorge tornano a farsi sentire e nel corso del pomeriggio di questo sabato, sulla casa del Grande Fratello Vip 6, è arrivato un piccolo aereo che aveva come destinataria proprio l'ex protagonista di Uomini e donne. Un messaggio che non è passato inosservato e che ha messo in "crisi" la ragazza, dato che sebbene la prima parte di tale frase fosse chiara, c'era una seconda parte poco limpida, che Soleil non è riuscita a decifrare del tutto.

Soleil e Alex sempre più vicini al GF Vip

Nel dettaglio, all'interno della casa del Grande Fratello vip 6 la relazione tra Alex e Soleil continua a tenere banco.

Ieri sera, nel corso dell'ultima puntata serale del reality show condotto da Alfonso Signorini, l'attore ha ribadito di essersi innamorato della ragazza e di provare dei sentimenti veri e autentici nei suoi confronti. Situazione diversa per Soleil, la quale - sebbene abbia ammesso che c'è sicuramente un'attrazione e un sentimento verso Alex - ci ha tenuto a precisare che non sarebbe così profondo e intenso come quello dell'attore.

Sta di fatto che, i due protagonisti di questo GF Vip, continuano a tenere banco con le loro vicende sentimentali movimentando le dinamiche di questa sesta edizione del reality show Mediaset.

Questo pomeriggio, poi, a farsi sentire sono stati anche i fan della ragazza, i quali hanno scelto di tornare ad essere presenti e lo hanno fatto mandando un nuovo messaggio aereo che ha sorvolato la casa di Cinecittà.

L'aereo dei fan per Soleil Sorge arriva al GF Vip

Tale messaggio, però, ha generato un po' di confusione in Soleil Sorge, dato che sebbene la prima parte fosse stata abbastanza chiara, c'era una seconda parte di questo messaggio che la ragazza non ha compreso limpidamente.

"Sole, Alex è sincero. C'è zizzania": è questo il contenuto del messaggio aereo criptico mandato dai fan della Sorge che ha alimentato qualche dubbio nella ragazza.

"Oddio sono confusa, c'è zizzania? Secondo te a chi si riferivano per quella parte?", ha chiesto Soleil Sorge agli altri concorrenti che si trovavano in quel momento con lei, cercando di capire quale fosse il senso della seconda parte di questo messaggio aereo dei fan.

La 'crisi' di Soleil dopo l'aereo dei fan al GF Vip

Sta di fatto che i dubbi restano e anche sui social sono tantissimi coloro che non credono ancora nella buona fede di Alex Belli.

Cosa succederà a questo punto? Nel corso dell'ultima puntata del GF Vip, Signorini ha precisato che questa settimana Delia Duran ha scelto di non partecipare alla puntata serale del reality show, rifiutandosi di incontrare suo marito.

Cambierà idea nel corso delle prossime settimane? Lo scopriremo durante le nuove puntate serali del reality.