Il Paradiso delle Signore 6, le anticipazioni della puntata di venerdì 10 dicembre 2021 chiudono la programmazione della settimana. Nel nuovo episodio vedremo il crollo di Agnese che, stanca di sopportare la sua penosa situazione famigliare, avrà un malore. A trovarla a terra priva di sensi sono Tina e Vittorio, visibilmente preoccupati per le sue condizioni. E' dunque arrivato il momento di dire la verità su Giuseppe e sulla sua doppia vita in Germania? Intanto, Umberto continua a non capire il comportamento ambiguo di Flora dopo il bacio che si sono scambiati nel loro ufficio.

La giovane Ravasi invece sa bene quello che sta facendo.

Continua a insospettire l'atteggiamento di Marco, che da quando lavora nella redazione de Il Paradiso Market, sembra avere in mente qualcosa di poco chiaro. Dopo un confronto con Stefania, ha invitato Gemma per una serata importante. Come svelano le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, arriverà il tanto atteso bacio tra Marco e Gemma.

Il nipote della contessa ha già avuto modo di far vedere la sua natura ambigua e il suo voler raggiungere i propri scopi senza guardare in faccia nessuno. Lo ha fatto con la povera Luisa, che ha sfruttato per scrivere il pezzo sullo sfratto dei poveretti che gli è costato il posto di lavoro.

Viste le sue ultime mosse, non si esclude che Marco stia sfruttando Gemma per arrivare a Stefania.

Vittorio e Tina trovano Agnese priva di sensi

Povera signora Amato, costretta a immolarsi e passare per traditrice pur di difendere Giuseppe. Lo stress è tanto e non riesce più a farvi fronte. Ha lasciato il ferro da stiro acceso, costringendo Vittorio a farle prendere una pausa dal lavoro, dandole il colpo di grazia.

Nell'episodio di venerdì, Agnese dovrà anche pensare all'imminente intervento della figlia Tina e l'agitazione fa da padrona nella mente e nel cuore.

Come se non bastasse, Salvatore non riesce nemmeno a guardarla in faccia e non perde occasione per denigrarla. Tutto ciò causerà ad Agnese un malore. Tina e Vittorio la troveranno a terra priva di sensi.

Una delusione per Umberto nell'episodio Il Paradiso delle Signore di venerdì 10 dicembre

Flora è decisa a portare avanti le sue indagini sulla morte di Achille, costi quel che costi. La giovane Ravasi sa di avere un forte ascendente su Umberto e lo sfrutterà a suo favore. Come raccontano le anticipazioni della puntata di domani de Il Paradiso delle Signore, Flora si prenderà gioco di Guarnieri per estorcergli delle informazioni sul padre e, nello stesso tempo, per deviare ogni sospetto sul suo conto. Ce la farà?