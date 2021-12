Nella soap opera Love is in the air arriverà il momento in cui Serkan Bolat dirà alla piccola Kiraz di essere suo padre. L'architetto sarà quindi pronto a fare il genitore, dopo i tanti dubbi e le paure iniziali. Pertanto si presenterà vestito da astronauta alla festa di compleanno della figlia, raccontandole la verità. La reazione di Kiraz sorpenderà lo stesso Serkan.

Serkan non vuole fare da padre a Kiraz nelle prossime trame di Love is in the air

La seconda stagione di Love is in the air vede come protagonista anche la piccola Kiraz, la figlia che Eda ha avuto cinque anni prima e di cui Serkan ignorava l'esistenza sino a poco tempo fa.

Quando l'architetto verrà a sapere di essere diventato padre, avrà una reazione inaspettata. L'uomo infatti, non si sentirà pronto a fare il genitore e si rifiuterà di avere rapporti con la bambina.

Solo in seguito, Eda scoprirà i reali motivi che avranno indotto Serkan a prendere quella decisione. L'architetto infatti, avrà paura che il tumore ritorni e per questo vorrà evitare che Kiraz si affezioni a lui, se qualcosa poi dovesse andare storto.

Kiraz vuole il suo papà nel giorno del suo compleanno

Nel corso delle prossime puntate, Engin consiglierà a Serkan di andare dal medico per capire se effettivamente ci sia il rischio di una recidiva. Il medico rassicurerà Serkan, il quale tirerà un sospiro di sollievo.

Proprio nel medesimo frangente, la piccola Kiraz scomparirà nel nulla e Eda sconvolta, avvertirà proprio il suo ex, il quale si unirà alle ricerche.

Sarà lui a ritrovare Kiraz, proprio mentre la bambina starà mandando un messaggio al suo papà, che crede essere un astronauta. Kiraz vorrà far sapere al padre che non ha mai conosciuto, che quel giorno è il suo compleanno.

Un gesto che farà commuovere Serkan.

Serkan vestito da astronauta fa sapere a Kiraz che è lui il suo papà

In Love is in the air, arriverà il momento della festa di compleanno di Kiraz. La bambina non vorrà spegnere le candeline finché non vedrà arrivare il suo papà. Sarà in questo frangente che i fan della Serie TV turca, vedranno qualcosa che lascerà tutti sopresi.

Tra lo stupore generale, comparirà un uomo vestito da astronauta che si avvicinerà a Kiraz, la quale istintivamente, pronuncerà la parola papà. Poco dopo, l'astronauta si toglierà la maschera e si scoprirà che ci sarà proprio Serkan sotto a quel travestimento. Sarà così che la piccola scoprirà finalmente il volto di suo padre. È proprio Serkan Bolat. Dopo un attimo di sconcerto iniziale, finita la festa, Kiraz si mostrerà felice di sapere che è proprio Serkan il suo papà. Subito la piccola mostrerà la sua cameretta al padre, il quale le racconterà sotto forma di fiaba, la storia d'amore tra lui e Eda.