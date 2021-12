Molte novità terranno alta l'attenzione dei fan de Il Paradiso delle Signore in occasione delle puntate trasmesse l'8 e 9 dicembre sui teleschermi di Rai 1. Gli spoiler dello sceneggiato made in Italy raccontano che Marco di Sant'Erasmo apparirà intenzionato a conquistare Gemma Zanatta. Agnese Amato, invece, rischierà d'incendiare l'intero grande magazzino dopo una grave distrazione.

Il Paradiso delle signore, puntata mercoledì 8 dicembre: Marco corteggia Gemma

Le anticipazioni de Il Paradiso delle signore riguardanti la puntata in programma mercoledì 8 dicembre dalle ore 15:55 sui teleschermi italiani annunciano varie novità.

Scendendo nei particolari, Marco continuerà a corteggiare spudoratamente Gemma visto che è sempre abituato ad ottenere tutto quello che desidera. Stefania, invece, non proverà stima nei confronti del giornalista Sant'Erasmo, tanto da volerlo tenere distante dalla sua sorellastra. Per questa ragione, la giovane Colombo metterà i bastoni tra le ruote al feeling crescente tra Gemma ed il nipote di Adelaide dopo che Veronica le ha affidato il ruolo di protettrice.

Dora, intanto, approfitterà dell'allestimento dell'albero di Natale al grande magazzino per tentare un approccio con Nino.

Allo stesso tempo, Salvatore e sua madre Agnese (Antonella Attili) cercheranno di stare vicini a Tina (Neva Leoni), in angoscia per il prossimo intervento alle corde vocali.

La sarta si dimostrerà sotto pressione per i problemi famigliari, tanto da rischiare di combinare un guaio all'atelier. In particolare la signora Amato lascerà un ferro incustodito accesso nella sartoria, rischiando di mandare a fuoco Il Paradiso.

Adelaide vuole scoprire le intenzioni di Flora

Nella puntata di giovedì 9 dicembre Vittorio convincerà Agnese a prendersi qualche giorno di vacanza, dopo che la sua distrazione ha rischiato di mettere in serio pericolo l'intero stabile.

La contessa Adelaide (Vanessa Gravina), invece, metterà in azione il suo piano per far uscire Flora allo scoperto. La Ravasi, dal canto suo, sarà disposta a tutto per capire cos'è successo a suo padre Achille in America. Per questa ragione, la stilista si getterà a capofitto per scoprire di più sul passato della famiglia Guarnieri.

Intanto all'interno del grande magazzino si organizzerà il rito dei bigliettini sull'albero di Natale, dove tutti avranno la possibilità di scrivere una dedica. In questa occasione, Dora apparirà curiosa di sapere cosa ha scritto Nino.

In attesa di vedere questi colpi di scena in tv, si ricorda che lo sceneggiato viene trasmesso ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle ore 15:55 su Rai 1.