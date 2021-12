Le anticipazioni della famosa soap opera Beautiful sono ricche di sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda dal 13 al 17 dicembre su Canale 5, Thomas Forrester comincerà a fidarsi di John Finnegan e confiderà all'uomo i suoi pensieri riguardo Hope. Poi il Forrester parlerà al medico della sua ossessione e svelerà di aver portato il manichino somigliante alla Logan a casa sua. Nel frattempo Quinn si ritroverà a dover affrontare una situazione molto particolare: la sua amica Shauna, infatti, andrà a vivere da Eric all'improvviso senza dirle nulla.

Brooke e Ridge, intanto, continueranno a vivere la loro storia d'amore e sosterranno lo stilista: anche loro saranno d'accordo con la decisione di lasciare Quinn per sempre. Zoe, invece, riceverà la visita di sua sorella Paris.

Spoiler Beautiful: Thomas ossessionato da Hope

Nelle prossime puntate di Beautiful, Thomas Forrester continuerà ad essere ossessionato da Hope in maniera esagerata e si confiderà con il dottor John Finnegan: l'uomo confesserà che il manichino identico alla giovane Logan gli ha causato dei seri problemi. Nel frattempo Quinn resterà assai stupita nello scoprire che la sua amica Shauna sta alloggiando a casa di Eric e penserà a come poter agire. Brooke e Ridge, intanto, continueranno la loro storia d'amore e si confronteranno riguardo la situazione di Quinn ed Eric: entrambi saranno sicuri del fatto che lo stilista debba lasciare per sempre la Fuller e allontanarla dalle loro vite.

Quinn caccia Shauna da casa di Eric

Quinn non riuscirà ad accettare che Shauna stia vivendo da Eric, così deciderà di affrontare l'uomo, ma Forrester si giustificherà dicendo di essere stato lui ad invitare la Fulton a casa sua. Poi Eric dirà a Quinn di essere libero di fare ciò che vuole della sua vita e pregherà la donna di non intromettersi più.

Quinn non darà molto peso alle parole di Eric e una volta rimasta sola con Shauna le intimerà di lasciare immediatamente la casa del suo ex. Frattanto a Los Angeles arriverà Paris, la sorella di Zoe, quest'ultima sarà assai felice dell'arrivo della donna e le presenterà subito Carter.

Eric impedisce a Quinn di cacciare Shauna

Quinn continuerà ad essere assai turbata nei confronti della sua amica Shauna e per lei non sarà molto facile cacciare la donna dalla casa del suo ex. Eric, infatti, sarà ancora molto deluso da Quinn e le impedirà di ostacolare la tranquillità della Fulton. In realtà, il Forrester comincerà a provare simpatia per Shauna e sarà felice di averla al suo fianco per un po' di tempo. Infine, Florence e Wyatt si troveranno in difficoltà e la convivenza con Quinn non sarà affatto facile.