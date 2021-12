In Love is in the air, Eda andrà nel panico bel momento in cui la piccola Kiraz sembrerà essere svanita nel nulla. Yildiz avvertirà Serkan il quale si unirà alle ricerche. Fortunatamente, l'architetto riuscirà a trovare la bambina sana e salva e scoprirà che la piccola si sarà allontanata per mandare un messaggio al suo papà, che crede essere un astronauta. Kiraz infatti, vorrà fargli sapere che è il suo compleanno.

Eda scopre il motivo per cui Serkan non vuole fare da padre a Kiraz

Tra qualche settimana, Serkan verrà a sapere di essere il padre della piccola Kiraz.

Una notizia sconvolgente e che lo porterà a prendere una decisione asai discutibile. L'architetto infatti, dirà a Eda di non sentirsi pronto a fare il padre. Un atteggiamento che lascerà basita Eda, la quale successivamente, verrà a sapere il reale motivo che avrà spinto il suo ex fidanzato a comportarsi in questo modo. Sarà proprio Serkan a confessarle di aver paura che il tumore si ripresenti, motivo per il quale vorrà evitare che Kiraz si affezioni troppo a lui e che di conseguenza possa soffrire qualora gli succedesse qualcosa.

Kiraz scompare nel giorno del suo compleanno, partono le ricerche

Con il prosieguo delle trame, in Love is in the air, Serkan, su consiglio di Engin, andrà dal medico, il quale gli dirà che ci saranno pochissime probabilità che il tumore si ripresenti.

Serkan tirerà un sospiro di sollievo ma, subito dopo, riceverà una telefonata di Eda la quale sarà in preda al panico. Kiraz infatti, sembrerà svanita nel nulla. Preoccupato, Serkan si unirà alle ricerche. La scomparsa sarà avvenuta mentre tutti i suoi familiari erano intenti con i preparativi per la festa del suo compleanno.

La bambina prima di sparire, aveva manifestato un unico desiderio: quello di avere con sé il suo papà. Una figura che non ha mai conosciuto, visto che Eda gli ha sempre detto che è un astronauta che lavora nello spazio.

Serkan ritrova Kiraz sana e salva nelle prossime puntate di Love is in the air

In Love is in the air, le ricerche sembreranno non dare esito e Eda sarà sempre più nel panico.

Serkan non si arrenderà e riuscirà a trovare un indizio grazie al piccolo Can, il figlio di Engin e Piril. Il bambino infatti gli svelerà che Kiraz se ne sarà andata per mandare un messaggio al padre. La bambina sa che il papà è un astronauta e per questo avrà raggiunto la sommità di una collina per inviargli un messaggio. Serkan riuscirà a trovarla e la vedrà proprio mentre starà lanciando in aria un palloncino con un biglietto per dire al papà che è il suo compleanno. Un gesto che commuoverà e non poco Serkan Bolat. Potrebbe essere arrivato il momento per dire a Kiraz che è lui il suo papà ma, per sapere se ciò accadrà, bisognerà attendere le prossime anticipazioni di Love is in the air.