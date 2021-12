Le feste di Natale sono dietro l’angolo, anche per Il Paradiso delle Signore. Cosa accadrà nel blocco di cinque puntate in onda da lunedì 20 a venerdì 24 dicembre su Rai 1 nella fascia pomeridiana? Le anticipazioni della soap anni ’60 più amata dal pubblico italiano rivelano che le feste natalizie mettono malinconia alla contessa Adelaide di Sant’Erasmo perché tutti i suoi cari sono lontani. Gemma, invece, approfitta dell’assenza dei genitori per invitare Marco a trascorrere la viglia di Natale a casa Colombo. Stefania, però, scopre tutto e decide di tenerli d’occhio.

Teresio ‘Ezio’ Colombo vuole chiedere a Veronica di sposarlo, ma per farlo deve annullare il suo precedente matrimonio. E così rivela a Gloria il suo piano per far credere a tutti di essere un uomo libero a tutti gli effetti. La capocommessa Moreau accetterà di diventare suo complice?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore dal 20 al 24 dicembre: Adelaide malinconica

Gemma riesce a mantenere il segreto con la sua famiglia, relativo all'identità del corteggiatore che le ha fatto trovare il Benino all'interno del suo armadietto. Armando e Agnese sono sempre più vicini, mentre Salvatore continua a tentare una riconciliazione con Anna. La giovane Imbriani, però, non sembra intenzionata a cedere. Al tempo stesso, Adelaide viene pervasa da una profonda malinconia, dovuta alla lontananza dalle persone care.

Nel frattempo, Vittorio ha deciso che Stefania è in grado di affiancare Marco nella realizzazione di un'intervista a una famosa attrice. Infine, la figlia di Teresio decide non rivelare nulla a Gemma, così da evitare che la ragazza possa provare gelosia.

Armando e Agnese vogliono passare il Natale insieme e così ne parlano con Tina e Salvatore, per vedere se anche loro sono d’accordo.

Ezio, nel frattempo, vuole fare il grande passo con Veronica ma risulta ancora sposato con Gloria. E così gli viene in mente una grandiosa idea. Nino è sempre più convinto di voler lasciare il seminario, mentre Stefania racconta a Vittorio i dettagli dell'intervista all'attrice famosa. Al direttore del Paradiso delle Signore viene in mente di organizzare un ricco evento natalizio, a scopo benefico, con Umberto e Adelaide che vi partecipano con un dono significativo.

Gloria riceve una strana richiesta da Teresio

Beatrice vuole evitare che Vittorio passi il Natale in solitaria e così gli propone di trascorrerlo con lei e la sua famiglia. Al Paradiso delle Signore si continua con la raccolta dei beni pregiati, costituenti i premi della riffa natalizia. Teresio parla con la moglie Gloria, affermando di avere bisogno della sua collaborazione: necessita di un falso certificato di morte, così da poter divenire vedovo a tutti gli effetti e chiedere in sposa Veronica. Come reagirà la capocommessa Moreau?

Il Paradiso delle Signore, spoiler 20-24 dicembre: Vittorio riabbraccia Serena

Nelle prossime puntate della daily soap Il Paradiso delle Signore, vedremo una bella scena tra Salvatore e Roberto.

Quest’ultimo, nel vedere il barista giù di tono perché è stato mollato di punto in bianco da Anna, gli dà dei consigli su come riconquistare il cuore della giovane Imbriani. Armando decide di vestirsi da Babbo Natale per la gioia dei bambini, mentre Dora troverà il coraggio per chiedere a Nino di cenare insieme alla vigilia. Stefania riesce a scoprire che Gemma, essendo i genitori fuori casa, si è permessa di invitare Marco presso Casa Colombo e decide di rinunciare alla sua festa con le amiche per tenere d’occhio i due piccioncini.

Dora e Nino finiscono per baciarsi. Salvatore sorprende Anna con un regalo da destinare alla sua figlia, mentre Vittorio può finalmente riabbracciare Serena, la sua nipotina. È quasi Natale, e la capo commessa del magazzino milanese accetta l'invito per il cenone da parte delle ragazze. Infine, Ezio chiede a Veronica se vuole diventare sua moglie.